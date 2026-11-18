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En México durante 2026, la población lectora de libros leyó, en promedio, 3.9 ejemplares durante el último año, según los resultados del Módulo sobre Lectura (Molec) 2026 que hoy da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); una cifra por debajo de los 4.2 libros que se leían en promedio al año, en 2025, año en que se cambió la metodología con que el Instituto levantó las estadísticas.

Según las cifras dadas a conocer esta mañana, como desde 2015, en México, en 2026, 8 de cada 10 personas de 12 años y más leyeron algún libro, revista, periódico, historieta, cómic, manga o página de internet, foro o blog.

"Los libros fueron el material más leído, con 61.4 %; siguieron las páginas de internet, foros o blogs, con 42.0 por ciento", señala el comunicado del Inegi, pero también apunta que en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil habitantes y más, "47.9% de la población de 18 años leyó al menos un libro".

Según los datos recabados desde 2015 a 2026, que ya suma doce años, en 2015 la población lectora de libros de 18 años y más representaba el 48.5%, mientras que este 2026, aunque tuvo un incremento respecto al año pasado, que era de 45.4%, este año es de 47.9%, una cifra inferior a la de hace doce años. El año más bajo fue 2023 como un porcentaje de 40.8% de la población que era lectora de libros.

El Molec también informa que en 2026, 64.9 millones de personas de 12 años y más leyeron libros. Las mujeres registraron una mayor participación que los hombres, con 64.1 % frente a 58.3 por ciento. "La literatura fue el tipo de libro más frecuente, con 53.8 %, y presentó un incremento de 10.7 puntos porcentuales respecto a 2025".

También informa que el gusto fue el motivo principal para leer libros, con 76.9 por ciento. Esta razón fue más frecuente entre las mujeres (80.9 %) que entre los hombres (71.8 %). Además, la proporción de lectura por gusto aumentó con la edad: pasó de 65.0 % entre la población de 12 a 24 años a 87.3 % entre la de 60 años y más.

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Se sabe que, en 2026, 78.6 % de la población de 12 años y más fue lectora de materiales llamados Molec, (es decir libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de internet, foros o blogs y redes sociales), proporción similar a la de 2025, cuando alcanzó 79.1 por ciento.El Molec, que es una medición que genera información estadística sobre el comportamiento lector de la población mexicana, reporta que un "14.8 % leyó únicamente en redes sociales y 6.6 % no leyó materiales Molec ni en redes sociales".Señala también que la condición lectora varió con la edad y la escolaridad. "Entre la población de 12 a 24 años, 88.3% leyó materiales Molec; la proporción disminuyó a 71.0 % entre las personas de 60 años y más"; también, según el nivel educativo, 93.2 % de quienes contaban con educación superior leyó estos materiales, frente a 67.4 % de la población con educación básica.En cuanto a los tipos de materiales de lectura, reporta el Molec que los libros se mantuvieron como el material de lectura más frecuente, con 61.4 por ciento. Siguieron las páginas de internet, foros o blogs, con 42.0 %; las revistas, con 29.1 %; los periódicos, con 25.3 %, y las historietas, cómics o mangas, con 23.5 %.