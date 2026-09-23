Johnson reconoce operación Águila Alta contra drones en frontera

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la operación Águila Alta contra drones en la frontera, en conjunto con México, que dejó cinco aeronaves no tripuladas inhabilitadas y una persona detenida.

Cooperación binacional en operación Águila Alta

En sus redes, Johnson señaló que esta operación binacional que se realizó del 7 al 21 de septiembre, "refleja el tipo de cooperación que nuestros países están construyendo juntos".

"Al compartir información, coordinar operaciones y utilizar tecnología avanzada, nos mantenemos un paso adelante de las organizaciones criminales y desarticulamos las redes que trafican drogas y personas.

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"Acciones como estas nos ayudan a mantener la frontera más segura de nuestra historia y a hacer más seguras las comunidades de ambos países", escribió el diplomático estadounidense.

Detalles confirmados por la Secretaría de la Defensa Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) México–Estados Unidos de América, el martes concluyó la Operación Águila Alta desarrollada en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

Destacó la Sedena estas acciones para la inhibición de drones de características comerciales que utiliza la delincuencia organizada para el tráfico de drogas y personas.

Reportó cinco drones inhabilitados por el Ejército Mexicano, de los cuales 1 fue detectado en el lado estadounidense, ingresando posteriormente a territorio nacional, "siendo neutralizado por parte de personal de esta institución, con base en el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos".

También reportó un detenido, así como un arma de fuego, cargadores y cartuchos incautados.

Refirió la dependencia, a cargo del general Ricardo Trevilla, que la persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, así como realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.