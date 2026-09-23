En dos meses, resultados de Coepris sobre tortillerías: Ssa

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Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) podrá informar los resultados del análisis en tortillerías, donde la UASLP identificó la toxina aflatoxina B1, estimó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Después de que una investigación de la UASLP detectó que 16 de 30 tortillerías analizadas en la capital potosina presentaron dicha toxina, la Coepris informó que mantiene "acciones permanentes" de vigilancia y control sanitario en tortillerías y molinos de maíz; sin embargo, no precisó el seguimiento específico que dará, ni las fechas de los resultados de las intervenciones.

La funcionaria estatal complementó que, una vez valoradas las muestras tomadas por los inspectores en dichos establecimientos, la comisionada sanitaria Lucía Gabriela Rosales Ortuño informará las conclusiones.

En entrevista, refirió que, hasta el momento el organismo regulatorio no reporta detección de sustancias en comercios de alimentos, y en caso de identificar, la Coepris lo dará a conocer.

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"Como tú sabes, a través de la Coepris se realizan las verificaciones constantes y yo creo que, a lo mejor en uno o dos meses la doctora 'Luci' se puede poner en contacto contigo", concluyó.