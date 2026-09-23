Gondwana llena Auditorio Nacional en regreso con Quique Neira

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Gondwana regresó a México, esta visita se distinguió de entre las otras, pues después de 23 años, el grupo volvió a reunirse con Quique Neira, su cantante original, lo que provocó una convocatoria sin precedentes. Sí, los chilenos se han convertido en la primera banda de reggae latinoamericano en conseguir un sold out en el Auditorio Nacional.

Gondwana logra sold out en Auditorio Nacional

El movimiento que hubo en las afueras del Auditorio ya vaticinaba la fiesta que se viviría anoche. Rastafaris se apiñaban entre los puestos aledaños al recinto; el precio de una playera con el logo de la banda oscilaba entre los 250 pesos.

En los alrededores también se encontraban revendedores, en búsqueda de comprar boletos a alguien que, por alguna razón, le sobrara una entrada; ofrecían de 600 a mil 500 pesos, dependiendo del sitio en donde se encontrara el asiento.

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Preguntamos a algunos de los asistentes acerca de cuál era la canción que esperaban escuchar y, en su mayoría, expresaban que "Sentimiento original" y "Dime", de 1997 y 2002, respectivamente.

En esos años, Gondwana vivió uno de sus momentos más prósperos como banda, no sólo en términos de composición, sino a la aceptación del público. Sin embargo, en 2003, Quique Neira tomaría la decisión de dejar la agrupación; el músico quería involucrarse más en la parte creativa y, al experimentar un cierto tipo de exclusión, su separación de la banda sería inminente.

Pasarían tres años (2006) para que Gondwana visitara México y ofreciera su primer concierto en nuestro país, en la época que Maxi Vargas estaba a cargo de las voces, por lo que sus fans mexicanos nunca habían tenido la oportunidad de escuchar sus canciones con Neira en el escenario; el concierto de ayer se trataba de un acontecimiento único y, posiblemente, irrepetible.

Quique Neira y Gondwana en un reencuentro histórico

Eso produjo una gran convocatoria, fueron alrededor de 10 mil personas, vestidas con los colores que representan al pensamiento rasta; verde, amarillo y rojo, que lanzaron un grito al unísono, cuando Quique y I-Locks Labbé salieron al escenario, en nombre de Jah y de todas y todos aquellos que esperaban su reencuentro.

"Voy a tratar de hablar poquito, hablar con la música, gracias por hacer este momento tan bonito, lo que el reggae es capaz de hacer, cómo conecta con la gente, es esa sensación de propósito", dijo Neira.

La banda chilena interpretó, literalmente, todos sus éxitos, entre los que se encuentran "Verde, amarillo y rojo", "Dime", "Armonía de amor", "Dulce amor", "Antonia", "Nuestros sueños", "Chainga langa" y "Felicidad".

También hubo tiempo para el tributo; Neira interpretó "Un cigarrito" un tema de Víctor Jara, uno de los músicos más representativos de Chile, quien murió por su activismo, luego del golpe de Estado de 1973, orquestado por Augusto Pinochet; apenas el 11 de septiembre se cumplieron 53 años de la ejecución del cantautor.

Neira hablaba con el público con dulzura, como si se dirigiera a un niño pequeño, ¿su mensaje?, la propagación de la compasión y del amor en un mundo en donde el caos, la segregación, el odio y la guerra nos colocan en un retroceso humano y espiritual.

En este halo de concienciación, Gondwana y Neira se despidieron de nuestro país con la interpretación de "Sentimiento original", dejando a sus fans con un muy buen sabor de boca, pero también con la incertidumbre sobre si, después de esta gira -con la que también visitarán Guadalajara, Monterrey y Tijuana-, sus caminos se volverán a separar.