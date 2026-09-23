Suman 9 procesos administrativos por tala de árboles sin permiso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene nueve procesos administrativos por casos relacionados con tala de árboles desde enero a la fecha, informó su titular, Christian Azuara, quien señaló que cualquier derribo sin autorización debe ser sancionado y conlleva la restitución del ejemplar.

Sobre los casos difundidos recientemente en redes sociales, explicó que uno corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque aclaró que no se trató de una tala sino de una poda de seguridad.

Indicó que el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la comisión, pues ya existe un documento que establece cómo deben realizarse este tipo de trabajos para evitar afectaciones al arbolado y posteriormente problemas con el suministro eléctrico.

El segundo caso corresponde a un particular en Morales, donde un árbol fue derribado bajo el argumento de que se encontraba enfermo. Azuara reconoció que el ejemplar presentaba una enfermedad, pero sostuvo que el propietario debió solicitar primero una valoración fitosanitaria y autorización municipal antes de realizar la tala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque anticipó que la sanción podría ser menor debido a las condiciones del árbol, confirmó que el procedimiento administrativo continúa.

El funcionario recordó que el reglamento establece que por cualquier árbol talado debe existir una restitución, por lo que el pago de la sanción no tiene únicamente un propósito recaudatorio, sino que debe destinarse a la adquisición y plantación de nuevas especies.

En el caso de Morales, dijo, el procedimiento pudo haberse evitado si antes del derribo se hubiera realizado el diagnóstico correspondiente para determinar si el árbol podía ser tratado o debía retirarse.

Azuara también informó que el Ayuntamiento iniciará esta semana un tratamiento para intentar salvar el árbol ubicado frente a la escuela del Sagrado Corazón, considerado ejemplar patrimonial y protegido por el municipio.

El diagnóstico realizado por personal especializado de Parques y Jardines detectó un problema conocido como muerte regresiva, enfermedad que deteriora el árbol desde el interior y puede provocar el secamiento de ramas o eventualmente su caída; el plan contempla una poda y posteriormente un proceso de sanitización.

El mismo problema fue identificado en cuatro árboles del jardín de San Miguelito, donde, según Azuara, un vecino ha impedido hasta ahora que el Ayuntamiento intervenga.

LEA TAMBIÉN Proceden vs. dueños de inmuebles que talaron árboles Los reportes de tala han disminuido este año; autoridades buscan fortalecer capacitación y regulación.

La Dirección cuenta con reportes fitosanitarios que documentan el estado de los ejemplares y los riesgos existentes, por lo que el funcionario advirtió que la intervención será necesaria para evitar que los árboles lleguen a secarse por completo.

Señaló que estos casos muestran la importancia de no retirar un árbol por cuenta propia y permitir que la autoridad determine, mediante un diagnóstico, si puede ser tratado o requiere su sustitución.