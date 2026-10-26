Netflix estrena documental sobre Matthew Perry

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Durante diez años, Matthew Perry hizo reír a millones de espectadores con su interpretación de "Chandler Bing" en "Friends". Sin embargo, mientras su personaje se convertía en uno de los más populares de la televisión, el actor enfrentaba una lucha contra las adicciones que marcaría buena parte de su vida.

A tres años de su muerte, ocurrida en octubre de 2023, Netflix recupera su historia a través de las personas que lo conocieron fuera de los estudios de grabación y que fueron testigos tanto de sus momentos de éxito como de sus dificultades personales.

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Se trata de "The One About Matthew Perry", titulada en español "El de Matthew Perry", una miniserie documental de tres episodios que llegará a la plataforma el próximo 27 de octubre y que incluye fotografías familiares, videos inéditos y testimonios de personas que, hasta ahora, no habían hablado públicamente sobre su relación con el intérprete.-----¿De qué trata "El de Matthew Perry", el documental de Netflix?A diferencia de otras producciones centradas en la trayectoria de una celebridad, "El de Matthew Perry" busca reconstruir la vida del actor a partir de los recuerdos de quienes compartieron con él distintas etapas, desde sus primeros intentos por abrirse camino en Hollywood hasta sus últimos años.La historia aborda su ascenso a la fama gracias a "Friends", comedia que protagonizó entre 1994 y 2004, pero también profundiza en sus relaciones personales, su sentido del humor y los problemas de adicción sobre los que habló abiertamente durante años.Uno de los testimonios centrales es el de Mia Perry Bowick, hermana menor del actor, quien participa por primera vez frente a las cámaras para hablar sobre él. Su relato está acompañado por fotografías y videos provenientes del archivo privado de la familia.La producción también incluye a Roger Castillo, amigo de Perry durante más de cuatro décadas, quien incluso lo llevó en automóvil a la audición para "Friends"; y a David Pressman, con quien compartió sus primeros años como aspirante a actor en Los Ángeles.A ellos se suman antiguos compañeros de trabajo, productores y personas que lo acompañaron durante sus procesos de recuperación, entre ellas Tim Harrington, a quien Perry conoció en una reunión de apoyo en 2001 y quien asegura que el actor le salvó la vida.A través de estas experiencias, la serie también recupera una faceta menos conocida del intérprete: su trabajo para ayudar a personas con problemas de consumo de sustancias y su participación en iniciativas que buscaban facilitar el acceso a tratamientos de recuperación.-----La hermana de Matthew Perry habla por primera vez sobre su vidaPara Mia Perry Bowick, participar en el documental significó compartir recuerdos que durante años prefirió mantener en privado.La hermana del actor, quien se desempeña como psicoterapeuta, explicó que necesitó tiempo para sentirse preparada para hablar de lo que significó acompañar a Perry durante los momentos más complejos de su vida.Su intención, aseguró en declaraciones difundidas por Netflix, es que el público pueda conocerlo como una persona completa y no únicamente como el personaje que interpretó en televisión o como alguien cuya historia estuvo marcada por las adicciones.La directora Mary Robertson, ganadora de un premio Emmy, señaló que precisamente esa diferencia entre la figura pública y la persona que conocían sus seres queridos fue lo que motivó la realización de la serie.Aunque Perry habló en numerosas ocasiones sobre sus problemas personales, Robertson considera que el público solo conoció una parte de su historia. Por ello, decidió recurrir a los testimonios de familiares, amigos y colaboradores que pudieran aportar una perspectiva distinta sobre su vida.La serie también aborda los problemas de adicción que enfrentó el actor y las circunstancias que rodearon su fallecimiento, ocurrido el 28 de octubre de 2023, cuando tenía 54 años.El actor murió por los efectos agudos de la ketamina, de acuerdo con el informe forense, que clasificó su muerte como accidental.Entre las personas entrevistadas para el documental se encuentra E. Martin Estrada, exfiscal federal del Distrito Central de California, quien encabezó el proceso judicial relacionado con la muerte del intérprete.En el documental participan personas vinculadas con ese trabajo, como West Huddleston, quien colaboró con el actor en campañas relacionadas con programas judiciales de tratamiento para personas con problemas de consumo de sustancias."El de Matthew Perry" se estrenará el martes 27 de octubre de 2026 en Netflix y estará integrado por tres episodios, con una duración total aproximada de dos horas y media.Además de los testimonios familiares, contará con la participación de Warren Littlefield, expresidente de entretenimiento de NBC que autorizó el episodio piloto de "Friends"; Jeff Strauss, guionista y productor de la primera temporada de la serie; y Kevin Pollak, amigo y compañero de Perry en películas como "The Whole Nine Yards".