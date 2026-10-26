Laura Zapata defiende a su madre y la relación que sostuvo con Thalía

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Sin importar las diferencias que mantienen a Laura Zapata distanciada de Thalía, su hermana, la actriz sale en defensa de la madre de ambas, doña Yolanda Miranda que, en la bioserie de "Timbiriche" es retratada como una mujer ambiciosa y que toma drásticas decisiones, en torno a la carrera de su hija, sin importar qué tanto puedan comprometer a la joven en el ámbito personal.

Durante los episodios 5 y 6 de la serie, se plasmó, con mayor profundidad, la relación entre el personaje de Thalía y su mamá, la cual fungía como su mánager por esa época.

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La forma en que la producción de ViX describe a Yolanda Miranda Sodi ha causado polémica, pues es de conocimiento público que Thalía y su madre sostenían una relación excelente, pero en "Timbiriche" se sugiere que fue la mánager de la cantante quien apuró su salida del grupo y que, además, habría sido ella quien habría propiciado la cercanía que Thalía sostuvo con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente de México que, además, era mucho mayor que la joven (se llevaban 21 años de diferencia).Fue a propósito de esto que Laura Zapata fue cuestionada sobre qué opinión le merecía la forma en que se mostraba a su madre y, firme, "la Villana de las telenovelas" dejó claro que, si en una cosa estuvo interesada su progenitora, fue en procurar a Thalía y protegerla de cualquier abuso de autoridad cuando apenas comenzaba su carrera, pues era todavía muy pequeña."Se están metiendo en camisa de once varas, mi mamá siempre estaba ahí con mi hermana, cuidándola, para que no le pasara lo que le pasó a otras chicas, mi mamá no la soltaba", precisó.También expresó que, a su consideración, Thalía sería la indicada para proceder legalmente, en búsqueda de cuidar la imagen y recuerdo de su madre."A ver qué dice Thalía, me imagino que tendrá que resolver, que tendrá que responder, que tendrá que dar la cara, yo no la he visto (la serie), pero en la efervescencia del chisme, ya medio me enteré, (entonces no es solamente reprobar lo retratado en la serie), sino tomar acción legal", puntualizó.Yolanda Miranda dejó que Thalía tomara la decisión de dedicarse a la música y vida artísticaEn una entrevista de 1995, para el programa de Cristina Saralegui, Thalía y su madre rememoraron el momento en que Luis de Llano se comunicó con doña Yolanda, para proponerle que la joven se integrara al grupo, momento en que se sentó a hablar con su hija para preguntarle qué es lo que ella quería para su vida y carrera."Todo era jugando pero, cuando me habló Luis de Llano y me dijo 'yo quiero que Thalía entre en la vacante que hay en Timbiriche, quiero que lo pienses y me resuelves', entonces yo dije 'ya va esto en serio', le digo a Thalía 'oye, mi vida, aquí tú tienes la oportunidad que yo te mande a estudiar muy bien, llegues como una señorita muy bien educada para que tengas un casorio muy bonito, idiomas..., o se presenta esto también, no sé qué decides' y decidió eso".