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Muere Walter Koenig, "Chekov" en "Star trek", a los 90 años

El actor participó en la serie original y en varias películas de Star Trek desde 1966.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 01:22 p.m.
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Muere Walter Koenig, Chekov en Star trek, a los 90 años
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      Walter Koenig, actor mejor conocido por su personaje de Pavel Chekov en la serie "Star trek" murió este domingo, 25 de octubre, a los 90 años, en su casa de North Hollywood, como confirmó su hija Danielle al portal de noticias estadounidense "TMZ".


      El medio difundió la noticia esta mañana, sólo unas horas después de que se produjera el deceso de Koenig, quien se encontraba con Danielle y una de sus sobrinas, dos miembros de la familia que aún le sobreviven al actor, quien perdió a su hijo Andrew y su esposa Judy, en 2010 y 2022, respectivamente.

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      Koenig debutó en la pantalla chica en la década de los sesenta, con pequeñas participaciones en programas como "Gidget" y "I spy" pero, su gran oportunidad, se presentó con el papel de Chekov.
      Este personaje era el más joven de los navegantes de la Flota Estelar pero, sin importar, su corta edad, contaba con una preparación científica que le permitía involucrarse en la toma de decisiones dentro de la nave, aconsejando directamente al capitán Kirk, del que, además, era aprendiz.
      El personaje de Koenig fue pensado para que se integrase en la segunda temporada; el creador de la serie, Gene Roddenberry, estaba interesado en capturar la atención no sólo de un público adulto, sino también de una audiencia más joven, por lo que le pareció buena idea crear a un navegante gracioso, temerario y muy inteligente.
      Koenig, como su personaje, era de origen ruso; de hecho, el apellido de sus ascendentes era Koenigsberg pero, al migrar a EU, optaron por cambiarlo.
      Walter apareció en 36 de los 79 episodios que comprendieron las tres temporadas de "Star trek", las cuales fueron emitidas de 1966 a 1969.
      Y con el mismo personaje participó, posteriormente en las películas, inspiradas en la serie, "Star trek: la película" (1979), "Star trek: la ira de Khan" (1982), "Star trek: en búsqueda de Spock" (1984), "Star trek: misión, salvar la tierra" (1986), "Star trek: la última frontera" (1989), "Star trek: aquel país desconocido" (1991) y "Star trek: la próxima generación".
      También prestó su voz en el homenaje que "Futurama" hizo a "Star trek" en 2003, en donde su cabeza aparece dentro de un contenedor, junto a otros de sus compañeros de reparto.
      Recibió, además, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 2012, en donde estuvo acompañado de sus excompañeros, los actores Leonard Nimoy, Nichelle Nichols y George Takei.

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