Erik Canales, vocalista de Allison, habla sobre el origen de "Frágil"

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El líder de Allison llegará a El Cantoral este sábado 8 de agosto con un espectáculo donde revelará el origen de sus composiciones.

Hablar de Allison es hablar de una de las bandas que más marcaron la adolescencia de quienes nacimos en los años noventa. Su disco debut, de título homónimo y publicado en 2006, es legendario no solo por la gran popularidad que rápidamente adquirió sino, también, por ayudar a consolidar el sonido del punk melódico, un género que en aquella época ya estaba en boga con exponentes como División Minúscula, Pxndx y Nikki Klan, pero que con Allison alcanzó las nubes.

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La voz y el principal compositor de Allison es el capitalino Erik Canales, quien, además de darle continuidad a la banda que cuenta en su haber cuatro discos de estudio y varios sencillos recientes como "Gracias por la herida" (2022), "Día verde" (2023), "La inocente" (2024) y "Orfeo" (2025) ha construido una exitosa carrera de solista en territorios sonoros y poéticos tendientes a la introspección.De esta faceta destacan canciones como "El Sonido del Desierto" (2020), su debut como solista, y otras como "Soltar Con Amor" (2020), "Siempre Tuyo, Siempre Mía" (2020), "Círculo de Fuego" (2021), "Mi Culpa" (2022), "Afortunado" (2023) y "Respirar" (2023).Por su parte, fuera del escenario, Erik se desempeña como productor musical, compositor para otros proyectos, director de una agencia de servicios discográficos, cocinero aficionado y restaurador de motocicletas.Este sábado 8 de agosto, tendremos oportunidad de verlo en acción a través de su faceta solista. Tocará en El Cantoral junto a artistas de la talla de Manuel Coe (Camilo Séptimo) y Luis Jiménez (Lagos y Mesoneros). El concepto del show, además de un repertorio compartido, contempla las anécdotas que dieron origen a algunas de sus composiciones.En esta entrevista el músico nos cuenta los pormenores del espectáculo, además, habla sobre la evolución de Allison, la vulnerabilidad como motor creativo, de sus influencias literarias y la manera en que las canciones terminan convirtiéndose.Hacías una comparación culinaria en otras entrevistas, decías que mientras Allison es una hamburguesa doble, tu proyecto de solista es una comida más gourmet."Lo que pasa es que son diferentes cosas. Allison obviamente ha impactado y ha llegado a muchísimas personas. Siento que el valor de esa banda está en las canciones trascendentales que han acompañado a nuestros fans en una etapa de sus vidas y también por el momento puntual en el que salió el proyecto. Se hizo algo muy importante y es mi proyecto principal"."En mi faceta como solista, tengo un acercamiento hacia la música desde otra parte: una parte más poética, más tranquila, más orgánica. En cambio, Allison es una banda que tiene más potencia, más energía en el escenario y es completamente otro sabor"."Los veo, más bien, como helados. Escuchar a Allison es como comerte un helado napolitano: tiene todos los sabores, tiene potencia, tiene pop, tiene punk, tiene metal. Es un helado muy completo. Mi proyecto, en cambio, es un heladito de higo con aceite de oliva, caramelo y sal de grano. Una cosa más gourmet".Cuéntanos cómo nació el sonido de Allison y cómo se dio esa conjunción entre dos cosas que parecieran no hacer tanto match: el pop y el punk."Es que la palabra 'pop' está barnizada con un montón de prejuicios. Pero pop son The Beatles, pop es U2, es Coldplay, es Blink, es Metallica, porque pop habla de música popular. Entonces yo siento que el pop no está peleado con nada. La manera en la que componíamos nuestra música en los primeros años de Allison tenía mucho que ver con la intuición y con la inocencia. El cerebro es un órgano que hace pequeñas rebanadas de todas las cosas que viven dentro de tu cabeza. Todo lo que uno escucha, estudia y vive es lo que usa para hacer música. Cuando llamas a la inspiración o a la creatividad, tu mente hace pequeñas rebanadas de todo eso"."En mi caso particular, escuchaba muchísima música: The Beatles, mucho heavy metal de los ochenta, muchas cosas muy melódicas. Siempre fui muy fan de las canciones que permanecen en tu cabeza y que no te puedes sacar. Creo que, en ese sentido, Allison hizo una mezcla entre glam, pop, punk y, de repente, otros géneros como el country. También tengo muy clavado el country, escucho mucho blues, y todas esas cosas repercuten directamente en la manera en que mi mente inspira lo que vive dentro de mí para crear"."Por eso siento que nada está peleado con nada. Todos los géneros viven en el universo de la música y uno puede mezclar absolutamente todas las cosas y llevarse sorpresas tremendas".Perdón por sacar un lugar tan común de tu carrera, pero siempre me he preguntado por el personaje de la canción "Frágil". Él se muestra vulnerable ante una mujer, en una actitud que podría pensarse que contrasta con la del macho mexicano."Sí, siento que el amor vulnera a cualquier persona. No importa cuál sea tu ideología, cuál haya sido tu formación, tu cultura o tu manera de pensar. El amor consiste en bajar los muros y abrir el corazón"."Yo no crecí en una casa machista, ni en un ambiente de machismo extremo. Mis padres me criaron de una manera en la que nunca tuve esas barreras para sentir que no podía bajar mis muros o mostrarme vulnerable en mis relaciones interpersonales"."Entonces sí, Allison tiene muchas cosas que son punk, pero al principio no hablábamos de política ni de cuestiones sociales. Eso llegó hasta "Todo Está Encendido" (2016), nuestro último disco, cuando ya tuvimos la capacidad de observar el mundo y darnos cuenta de que hay muchas cosas más allá del amor"."Porque Allison nace cuando éramos adolescentes, y no hay nada más importante para un adolescente que el amor. Ese momento de la vida en el que la primera vez que te rompen el corazón no sabes ni dónde te duele. De eso habla la música de Allison en sus inicios".¿Qué peso le das a la literatura y cómo es tu proceso de composición? ¿Qué viene primero: la música o la letra?"Yo creo que, en el caso de la creación, viene primero la experiencia. Soy un autor que no construye música desde la ficción. Generalmente retrato y transporto un sentimiento o un proceso a la música"."Cuando traigo algún problema universal, algo que me duele, agarro la guitarra y trato de quitar los muros, de quitar el prejuicio y dejar escapar lo que está dentro de mí, lo que me está pidiendo salir. Ya que una melodía, una frase o un riff en la guitarra abre la puerta, todo sucede de la manera en la que se siente natural"."Muchas veces primero canto una melodía que permanezca o que venga de adentro, y después la visto con palabras. Otras veces escribo. Tengo libretas con muchísimos poemas, ideas y textos; entonces agarro una melodía y simplemente empiezo a cantarlos"."La verdad es que mi proceso creativo es muy cambiante, nunca es igual. Siempre arranco desde diferentes lugares para crear canciones. Y, obviamente, con el paso de los años he ido ayudándome de la literatura"."No leo novela; generalmente leo poesía. Soy muy adepto a libros de hermetismo. Me gusta Alejandro Jodorowsky. Yo estudié muchos años hermetismo y leo el tarot. Me tardé cuatro años en aprender para poder leerlo. He estudiado mucho a Alejandro Jodorowsky: sus libros de haikús, sus libros de metagenealogía, que hablan de la información que viene a través de la sangre, etcétera"."Hago muchas cosas. Además de cantar, cocino, reconstruyo motos, soy productor, compositor, hago canciones para publicidad. Tengo una agencia de servicios discográficos con la que trabajo con doce artistas de Latinoamérica. En fin, ya no sé ni dónde empecé ni hacia dónde iba".Quería preguntarte por esa vertiente folk-punk, que también nace de un rollo acústico."Tengo un amigo que fue importante para descubrir cuánto me gustaba el formato acústico. Vivía a unas cuadras de mi casa cuando estalló la pandemia, así que pasamos mucho tiempo conviviendo juntos. Me ayudó a construir mi estudio y grabamos muchas canciones. También tuvimos muchas cosas en común, como una ruptura amorosa que nos dejó heridas para convertirlas en canciones"."Realmente esta onda del folk yo la traía desde hace mucho tiempo, pero Nico Orozco de From Alaska (ese es su nombre y el nombre de su banda) fue una llave que me abrió una puerta muy importante, y eso se lo agradezco muchísimo. Es un autor increíble. Tiene un performance espectacular y una sensibilidad tremenda para interpretar sus canciones"."Fue importante para darme cuenta de que es muy importante poder transmitir algo muy poderoso simplemente con una guitarra y una interpretación vocal que llegue hasta el centro de las personas que la escuchan".Háblanos de "Historias de canciones", el show que presentarás este 8 de agosto."En este espectáculo participan Luis Jiménez, de Lagos y Mesoneros, y Manuel Coe, de Camilo Séptimo. Decidimos juntarnos para hablar de las canciones desde la raíz: de dónde surgen, qué experiencia las inspiró, alguna anécdota puntual de cada una. Después de eso las cantamos"."Montamos una banda que nos va a estar acompañando. Nunca nos vamos a bajar del escenario. De alguna manera será un storyteller de canciones, donde los interludios son las propias canciones interpretadas por una banda increíble"."La verdad es que ya tuvimos los ensayos generales esta semana y suena increíble. Estamos muy contentos porque realmente será un show que nunca hemos hecho y que será difícil repetir. Camilo Séptimo tiene una agenda tremenda; viene el nuevo disco de Mesoneros y también el nuevo disco de Lagos, así que la agenda de Luis es una locura. Afortunadamente yo no tenía nada que hacer este sábado 8 de agosto y se logró este evento en El Cantoral. Además, es un foro divino, suena increíble y el formato está pensado para que la gente se lleve algo que normalmente no puede vivir: historias,anécdotas, un poco más de lo que piensa cada uno de nosotros y, por supuesto, la música".