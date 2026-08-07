Belinda conquista Los 50 Más Bellos con un look de Dolce & Gabbana

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Hay algo que hace que los 50 Más Bellos de People en Español siga siendo una de esas listas que esperamos cada año: no se trata únicamente de quién aparece en ella, sino de lo que dice sobre el momento que está viviendo cada personalidad. Y para la edición 2026, la revista decidió poner a Belinda al frente de la celebración.

La cantante y actriz mexicana protagoniza la portada de esta edición, presentada bajo la idea de que la belleza también está en los detalles. Una elección que llega mientras Belinda atraviesa uno de los años más activos de su carrera: acaba de cerrar el rodaje de Carlota, prepara nueva música, regresará a Mentiras en septiembre y también comenzó a hablar de una nueva etapa profesional como productora.

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Además, este año participó en la inauguración del Mundial 2026 con "Por ella", colaboración con Los Ángeles Azules que también forma parte de la banda sonora oficial del torneo. Pero Belinda no está sola en esta edición.La selección de este año reúne a 50 personalidades de diferentes ámbitos y está dividida en cuatro grupos: "La atracción del escenario", "Razones para no dormir", "El brillo de la pequeña pantalla" y "El futuro del deporte habla español".Entre los nombres aparecen Karol G, Danna, Rosalía, Aitana, Laura Pausini, Isaac Hernández y Pitbull dentro de la primera categoría. También están figuras como Zoë Saldaña, Jennifer Lopez, Sofía Castro y Silvia Navarro en "Razones para no dormir".La televisión tiene representantes como Dayanara Torres, Carmen Villalobos, Andrea Meza, Ana Bárbara, Galilea Montijo y Chiquis, mientras que la sección dedicada al deporte incluye a nombres como Karim López, Isaac del Toro, Katia Itzel García y Lamine Yamal.La propia revista aclara que la selección no se limita a la apariencia: reconoce a personalidades por sus logros, sus obras y su capacidad de emocionar dentro de sus respectivos campos. Y en medio de este grupo tan diverso, Belinda vuelve a convertirse en la protagonista de la portada.Para la sesión, Belinda apostó por una propuesta completamente distinta a la idea tradicional de un look de gala. La actriz aparece con un conjunto de estampado de leopardo, llevado de pies a cabeza, que juega con la sensualidad y el dramatismo del animal print.La pieza principal tiene un cuello alto y mangas largas, mientras que la parte inferior continúa con el mismo estampado, creando una silueta envolvente. Sobre las piernas se aprecia una capa de tela con movimiento que aporta volumen y hace que el print cobre todavía más presencia frente al fondo neutro de la fotografía.El estilismo estuvo a cargo de Rodrigo Alcántara, mientras que el vestuario corresponde a Dolce & Gabbana. El beauty look quedó en manos de Bere De la Rosa, con peinado de Rasec y fotografía de Alex Cordova.El maquillaje mantiene el foco en la mirada: piel luminosa, ojos definidos y labios en un tono nude que permite que el estampado sea el verdadero protagonista. El cabello, largo y oscuro, se lleva suelto y pulido, equilibrando la fuerza visual del conjunto.Y aunque el animal print podría parecer suficiente para construir un look llamativo, la fotografía apuesta por mantener el resto de los elementos contenidos. No hay una sobrecarga de accesorios ni colores compitiendo con el estampado; la actitud y la propia silueta hacen el trabajo.El resultado tiene algo muy Belinda: femenino, atrevido y con ese punto teatral que permite que un estampado clásico vuelva a sentirse actual.Más allá de la portada, la conversación de Belinda con People en Español se aleja de la idea de que la belleza se reduzca a una imagen.La cantante explicó que actualmente la encuentra en los pequeños detalles cotidianos, pero también en los pensamientos, la energía, los valores y la educación de una persona. Para ella, esos elementos terminan construyendo la belleza tanto interior como exterior.Es una idea que encaja con el espíritu de esta edición: detrás de los vestidos, las fotografías y las caras conocidas hay carreras, historias y momentos profesionales que explican por qué esas 50 personas están ahí.Y mientras Belinda continúa sumando capítulos entre música, televisión, teatro y sus próximos proyectos, Los 50 Más Bellos 2026 la coloca nuevamente en el centro de una conversación que conoce bien: la de la belleza, pero esta vez desde una mirada mucho más amplia que un buen look frente a una cámara.