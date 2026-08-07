UNAM resalta movilidad estudiantil

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibirá a 459 estudiantes nacionales e internacionales que realizarán actividades académicas durante el semestre 2027-1 (otoño 2026), como parte de sus programas de movilidad estudiantil.

Del total, 254 provienen del extranjero y pertenecen a 93 instituciones de educación superior de 26 países; 59 por ciento son originarios de naciones hispanohablantes, informó Francisco Suárez Güemes, titular de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario detalló que 96 por ciento de los estudiantes internacionales cursará asignaturas en distintas entidades académicas de la UNAM, mientras que el cuatro por ciento restantes realizará estancias de investigación, lengua extranjera o experiencias profesionales.Además, 205 alumnas y alumnos provenientes de 36 instituciones de educación superior de 29 entidades de la República mexicana efectuarán una estancia universitaria durante el semestre 2027-1 en sedes académicas de Ciudad Universitaria, así como en las facultades y escuelas nacionales de Estudios Superiores.Durante la ceremonia de bienvenida, realizada en el teatro "Estefanía Chávez Barragán" de la Facultad de Arquitectura, Suárez Güemes destacó que esta movilidad busca facilitar la integración académica, cultural y personal de los estudiantes a la vida universitaria.La directora de la Facultad de Arquitectura, Mónica Cejudo Collera, señaló que la presencia de estudiantes nacionales e internacionales fortalece el carácter plural y abierto de la institución."La movilidad estudiantil representa mucho más que cursar asignaturas en una institución distinta. Es una oportunidad para conocer nuevas formas de aprender, de investigar y de colaborar", afirmó.Por su parte, Víctor Hugo Anaya Muñoz, secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Institucional, aseguró que la internacionalización representa una tarea estratégica para las instituciones educativas."En esa diversidad está una de las mayores riquezas de nuestra Universidad y por lo tanto en este momento está creciendo", señaló.Entre los principales países de origen de los estudiantes internacionales se encuentran Perú, con 60 alumnos; Colombia, con 41; Alemania y Estados Unidos, con 21 cada uno; España, con 19, y Francia, con 14.En la movilidad nacional, las entidades que aportan mayor número de estudiantes son Sinaloa, con 24; Sonora, con 20; Chiapas, con 19; Chihuahua y Baja California, con 15 cada una, y Nuevo León, con 12.Las facultades que recibirán más estudiantes son Ciencias Políticas y Sociales, con 105; Filosofía y Letras, con 61; Derecho y Arquitectura, con 37 cada una; Ciencias, con 32, e Ingeniería, con 30.