México y Perú alistan reapertura de embajadas

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Luego de que este 7 de agosto acordaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, México y Perú trabajan en una hoja de ruta para la reapertura de sus embajadas.

El canciller Roberto Velasco sostuvo una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, a quien agradeció su gestión para el otorgamiento del salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien ya se encuentra en México.

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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también agradeció la disposición de las autoridades peruanas para concretar el restablecimiento de las relaciones "en beneficio de los dos pueblos y de los lazos históricos que los unen"."Con el liderazgo de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori en cada país, y el respeto mutuo entre ambos gobiernos, se abre una nueva etapa entre México y Perú", celebró en sus redes.México y Perú acordaron este día restablecer las relaciones diplomáticas y reafirmar el respeto al derecho internacional.A través de un comunicado conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el ministerio de Relaciones Exteriores, destacaron "los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación"."Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados."Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas", indicaron.Este restablecimiento de relaciones entre ambos países se da en el marco de la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia peruana.