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FGE investiga de oficio a policías captados en la Santa Fe

Esto, tras los videos que muestran a la guardia municipal en un presunto punto de venta de droga

Por Rubén Pacheco

Agosto 07, 2026 01:31 p.m.
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FGE investiga de oficio a policías captados en la Santa Fe
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      Luego que se difundieron videograbaciones donde elementos de la Guardia capitalina se detienen para intercambiar diálogo con un sujeto que sale de un domicilio en la colonia Santa Fe, donde presuntamente opera un punto de venta de droga, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que se inició una carpeta de investigación de oficio al respecto.

      Argumentó que las indagatorias de la Policía de Investigación (PDI) determinarán cómo sucedieron los hechos y qué hacía una unidad oficial en un lugar identificado, donde se comercializan sustancias ilícitas.

      Refirió que hasta el momento, no se tiene ninguna comunicación con el gobierno municipal o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

      Subrayó que no solo a la Fiscalía, sino a la población en general, le interesa conocer qué actividades llevan a cabo las corporaciones de seguridad pública de cualquier orden de gobierno.

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      Explicó que la respectiva carpeta de investigación se inició, a partir que el Ministerio Público correspondiente tuvo conocimiento de diversas publicaciones en redes sociales.

      "Primeramente se tendrían que hacer Las investigaciones referentes. ¿Qué está haciendo la policía en un lugar que se tiene identificado, que es un punto de venta de droga", concluyó.

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