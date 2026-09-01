logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

¿Don Antero, papá de Ana Bárbara, fue detenido?

El hombre arrestado en San Ciro de Acosta es Javier Antero "N", medio hermano del padre de la cantante potosina

Por Pulso Online

Septiembre 01, 2026 11:43 a.m.
A
¿Don Antero, papá de Ana Bárbara, fue detenido?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La versión difundida por algunos medios sobre la supuesta detención de Antero Ugalde Verástegui, padre de la cantante Ana Bárbara, es falsa.

      El Ayuntamiento de San Ciro de Acosta aclaró que el hombre detenido por un señalamiento relacionado con una menor de edad no es el padre de la intérprete potosina, sino Javier Antero "N", identificado por la autoridad municipal como su homónimo y medio hermano.

      "Esta nota es totalmente falsa. El detenido es un homónimo, medio hermano del señor Antero Ugalde, de nombre Javier Antero ´N´", puntualizó el gobierno municipal después de que la versión equivocada comenzara a circular en medios locales y redes sociales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La información falsa atribuía a Antero Ugalde Verástegui una detención por un presunto caso de acoso sexual contra una menor de 11 años e incluso lo colocaba como imputado dentro de un procedimiento iniciado el 30 de agosto.

      Sin embargo, fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por Pulso confirmaron que el padre de Ana Bárbara no fue detenido y que no existe un arresto en su contra relacionado con esos hechos.

      La Fiscalía todavía no ha difundido un comunicado oficial sobre el caso ni ha informado públicamente cuál es la situación jurídica de Javier Antero "N".

      Hasta el momento, Ana Bárbara y las demás hijas de don Antero no han realizado declaraciones públicas sobre la información falsa.

      El caso de San Ciro tampoco debe confundirse con señalamientos difundidos en julio pasado contra el padre de la cantante. En aquella ocasión, Antero Ugalde negó categóricamente las acusaciones y advirtió que podría proceder legalmente. Esas versiones no guardan relación con la detención registrada ahora en el municipio potosino.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Don Antero, papá de Ana Bárbara, fue detenido?
      ¿Don Antero, papá de Ana Bárbara, fue detenido?

      ¿Don Antero, papá de Ana Bárbara, fue detenido?

      SLP

      Pulso Online

      El hombre arrestado en San Ciro de Acosta es Javier Antero "N", medio hermano del padre de la cantante potosina

      Richard Gere cumple 77 años y destaca su carrera actoral
      Richard Gere cumple 77 años y destaca su carrera actoral

      Richard Gere cumple 77 años y destaca su carrera actoral

      SLP

      El Universal

      Con 51 años de trayectoria, Richard Gere destaca la importancia cultural de Pretty Woman.

      Joven streamer es agredido por su padre durante un en vivo
      Joven streamer es agredido por su padre durante un en vivo

      Joven streamer es agredido por su padre durante un en vivo

      SLP

      El Universal

      La plataforma Kick eliminó el canal de Gtwist tras viralizarse el video de la agresión y suspendió su cuenta permanentemente.

      Asesinan a creador de contenido Ricardo Zúñiga en Puebla
      Asesinan a creador de contenido Ricardo Zúñiga en Puebla

      Asesinan a creador de contenido Ricardo Zúñiga en Puebla

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía de Puebla investiga el homicidio de Ricardo Zúñiga, quien denunciaba amenazas por sus publicaciones.