¿Don Antero, papá de Ana Bárbara, fue detenido?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La versión difundida por algunos medios sobre la supuesta detención de Antero Ugalde Verástegui, padre de la cantante Ana Bárbara, es falsa.

El Ayuntamiento de San Ciro de Acosta aclaró que el hombre detenido por un señalamiento relacionado con una menor de edad no es el padre de la intérprete potosina, sino Javier Antero "N", identificado por la autoridad municipal como su homónimo y medio hermano.

"Esta nota es totalmente falsa. El detenido es un homónimo, medio hermano del señor Antero Ugalde, de nombre Javier Antero ´N´", puntualizó el gobierno municipal después de que la versión equivocada comenzara a circular en medios locales y redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La información falsa atribuía a Antero Ugalde Verástegui una detención por un presunto caso de acoso sexual contra una menor de 11 años e incluso lo colocaba como imputado dentro de un procedimiento iniciado el 30 de agosto.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por Pulso confirmaron que el padre de Ana Bárbara no fue detenido y que no existe un arresto en su contra relacionado con esos hechos.

La Fiscalía todavía no ha difundido un comunicado oficial sobre el caso ni ha informado públicamente cuál es la situación jurídica de Javier Antero "N".

Hasta el momento, Ana Bárbara y las demás hijas de don Antero no han realizado declaraciones públicas sobre la información falsa.

El caso de San Ciro tampoco debe confundirse con señalamientos difundidos en julio pasado contra el padre de la cantante. En aquella ocasión, Antero Ugalde negó categóricamente las acusaciones y advirtió que podría proceder legalmente. Esas versiones no guardan relación con la detención registrada ahora en el municipio potosino.