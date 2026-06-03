Shakira se sincera sobre las "cicatrices" de su vida personal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Shakira

insiste encon

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, incluso cuando se trata de etapas muy dolorosas."Detrás de cada experiencia en la vida siempre hay una, y debemos estarpor todas las, incluso por las", declaró la intérprete colombiana a la revista People.Mientras la ex del futbolista español, Gerardse prepara para su próximo, que ofrecerá junto a artistas como Madonna y BTS en elde East Rutherford, la cantante reflexiona sobre laque ha desarrollado en medio de los, fiscales y familiares que ha enfrentado en los últimos años: "Siempre pensé que era más frágil o más débil de lo que la", dijo.La artista también destacó que hayque "simplemente nos hacen ser mejores" y expresó su admiración por lasque, sin importar las circunstancias, deben: "Cuando tu mundo se derrumba tienes que levantarte, pagar las cuentas, llevar a tus hijos a la escuela. La vida tiene que continuar".Aunque reconoce el, no idealiza la trayectoria "La, pero vale la pena vivirla porque lospara ti", concluye.Actualmente, la cantante promociona su, que regresa a Estados Unidos el 13 de junio, además de sude la Copa del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey, donde presentará el tema oficial "Dai Dai".-----y suUno de los rostros más icónicos de loses el de, quien marcó el torneo decon "" y posteriormente el de 2010 con "(This Time for Africa)",que interpretó en la ceremonia de clausura de ese año. Fue también en ese contexto donde conoció a, con quien más tarde tuvo dos hijos:, de 14 años, y, de 11."Tengo unaque parece inquebrantable", señaló la cantante en laAdemás, reveló que a sus hijos los llama los "", ya que considera quegracias a esa, la cual a su vez la llevó al Mundial.Sin embargo, en 2023, la intérprete plasmó sucon el exfutbolista en el álbum"Fue pura. Realmente necesitabasobre lo que estaba viviendo sin ningún tipo de censura", concluyó.