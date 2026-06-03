CNTE sale de Segob sin acuerdos

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La Coordinadora Nacional de

de la Educación (

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) salió este miércoles de la(Segob)ni compromisos por parte delpara concretar una mesa de diálogo con laClaudia Sheinbaum, una de las principales exigencias del magisterio disidente.. Mostramos voluntad, pero no hay voluntad por parte del", afirmó, secretario general de la Sección 34 de la, al término de la reunión sostenida con autoridades federales.En conferencia de prensa, el dirigente explicó que laacudió a la dependencia para conocer la respuesta a la solicitud planteada un día antes respecto a unacon lafederal.Señaló que la organización esperaba conocer unapara la instalación de esa; sin embargo, dijo que no hubo una respuesta favorable por parte de las autoridades.Orozco sostuvo que lamantiene su insistencia encon ladebido a que fue ella quien durante su campaña se comprometió a abrogar la Ley del, una de las principales demandas del movimiento magisterial."Fuimos muy puntuales y enfáticos en decir por qué insistimos en la mesa con la. Porque fue ella, en su, quien dijo que estaría abrogando la Ley del", expresó.Asimismo, rechazó las versiones que, dijo, intentan reducir lasa un conflicto exclusivo de Oaxaca y aseguró que la protesta involucra a miles dede distintas entidades del país agrupados en la Coordinadora Nacional dede la Educación.El dirigente también informó que laaly al Gobierno de la Ciudad de México por la integridad física y la seguridad de los docentes que participan en lastanto en la capital del país como en los estados.Además, acusó al secretario de Educación Pública,, de atribuir laúnicamente a la Coordinadora Estatal dede la Educación de Guerrero y a la Sección 22 de Oaxaca, sin reconocer, afirmó, que se trata de un movimiento nacional encabezado por laIndicó que los contingentes que realizaronen las oficinas centrales dely en las instalaciones de la SEP en avenida Universidad comenzaron a retirarse para concentrarse nuevamente en el campamento instalado en el Centro Histórico.Y señaló que será lala que determine lasy el rumbo de la, luego de que no se obtuvieran avances en la exigencia de una reunión con laClaudia Sheinbaum.