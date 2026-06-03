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CNTE sale de Segob sin acuerdos

La Coordinadora responsabilizó a autoridades federales y locales por la seguridad de los manifestantes.

Por El Universal

Junio 03, 2026 03:29 p.m.
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CNTE sale de Segob sin acuerdos
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      La Coordinadora Nacional de

      Trabajadores
      de la Educación ( CNTE

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      ) salió este miércoles de la Secretaría de Gobernación (Segob) sin acuerdos ni compromisos por parte del gobierno federal para concretar una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, una de las principales exigencias del magisterio disidente.
      "No hay apertura. Mostramos voluntad, pero no hay voluntad por parte del gobierno federal", afirmó Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de la CNTE, al término de la reunión sostenida con autoridades federales.
      En conferencia de prensa, el dirigente explicó que la Comisión Nacional Única de Negociación acudió a la dependencia para conocer la respuesta a la solicitud planteada un día antes respecto a una reunión directa con la titular del Ejecutivo federal.
      Señaló que la organización esperaba conocer una fecha y hora para la instalación de esa mesa de trabajo; sin embargo, dijo que no hubo una respuesta favorable por parte de las autoridades.
      Orozco sostuvo que la CNTE mantiene su insistencia en dialogar directamente con la Presidenta debido a que fue ella quien durante su campaña se comprometió a abrogar la Ley del ISSSTE, una de las principales demandas del movimiento magisterial.
      "Fuimos muy puntuales y enfáticos en decir por qué insistimos en la mesa con la Presidenta. Porque fue ella, en su proceso de campaña, quien dijo que estaría abrogando la Ley del ISSSTE", expresó.
      Asimismo, rechazó las versiones que, dijo, intentan reducir las movilizaciones a un conflicto exclusivo de Oaxaca y aseguró que la protesta involucra a miles de trabajadores de distintas entidades del país agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
      El dirigente también informó que la CNTEresponsabilizó al gobierno federal y al Gobierno de la Ciudad de México por la integridad física y la seguridad de los docentes que participan en las movilizaciones tanto en la capital del país como en los estados.
      Además, acusó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, de atribuir la movilización únicamente a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y a la Sección 22 de Oaxaca, sin reconocer, afirmó, que se trata de un movimiento nacional encabezado por la CNTE.
      Indicó que los contingentes que realizaron protestas en las oficinas centrales del ISSSTE y en las instalaciones de la SEP en avenida Universidad comenzaron a retirarse para concentrarse nuevamente en el campamento instalado en el Centro Histórico.
      Y señaló que será la Asamblea Nacional Representativa la que determine las acciones a seguir y el rumbo de la huelga nacional, luego de que no se obtuvieran avances en la exigencia de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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