Roxana Castellanos apoya a Gaby Platas en denuncia contra Paco de la O

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CCIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).-

manda su apoyo a su amiga, la actriz Gaby Platas, quien se encuentra en un

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en contra de su expareja, por violencia de género, y celebró que haya alzado la voz y denunciado."No he hablado con ella, pero hasta donde sé estápor la, pero esperemos que pronto pase eso, ella sigue trabajando. No importa el tiempo que pase, siempre hay que... qué bueno que lo hizo Gaby, que ayude a muchas mujeres que quizá están calladas o con miedo a que hagan lo mismo; deseo que todo se solucione", expresó Roxana.La actriz lamenta que en México y Latinoamérica cientos de hombres y mujeres pasen por situaciones de violencia, pero espera que al haber el ejemplo decomo Gaby Platas, que no sólo hicieron visible lo que viven o vivieron sino que también, los demás hagan lo propio.También habló sobre elde su amiga, de quien dijo estáy rodeada de su círculo más cercano, el cual le ayuda a hacer frente a su enfermedad."Está pegada con la gente que la quiere, rodeándose de su círculo que la contiene,, ellay echándole muchas ganas, por lo pronto".Roxana acudió el día de ayer al, para amadrinar elde la", que protagonizan sus compañeros, con quienes ha desarrollado una gran amistad gracias a su participación en la serie "Vecinos", de la cual ya llevan 22 temporadas.El actorha estado publicandode su aparente reacción ante lasque dos de sus exparejas han hecho en tiempos recientes. Fotos: Instagram, vía @pacodelaofe-----Una historia entrañableAnoche levantó el telón de manera oficial la puesta en escena "", en la cualcuentan la historia de, quien acaba de enfrentar la muerte de su padre y los secretos que éste guardaba, cuando descubre unas cartas de amor dirigidas a él; entonces decide conocer a la persona que las enviaba y ver quién era su papá en verdad."Cuando leí el texto de inmediato conecté con mi padre y conmigo, porque solemos pensar que laes a partir de nosotros, de que llegamos a sus vidas, pero no, ellos tienen mucha historia atrás y que a lo mejor puede pasar toda una vida y no nos tomamos la molestia de preguntarles. Hoy me dan ganas dede mi papá, sus secretos, aunque hay cosas que no me tiene que contar y que es mejor que se queden así, pero hay otras que sí me gustaría conocer para entenderlo y estava de eso", explicó Markin, quien da vida aEspaña explicó que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por tratar de ser lo másposible, pero no niega que lale ha regalado gran popularidad, pero no por eso deja de buscar historias profundas y que lleguen al alma, como en este caso el texto de"Me siento con toda la humildad del mundo y espero que haya espectadores que vengan con la curiosidad de verme con algo que no sea(uno de sus personajes más populares), y estoy feliz de ello, porque es un trabajo que se ha abordado con mucha sutileza, amor y disciplina por parte de todos", expresóDespués de lala producción y los actores invitaron a subir al escenario al elenco de "Vecinos", que en su mayoría se encontraban entre el público, como, Manuel "El Flaco" Ibáñez y"Dicen que unas cosas se hacen para el gasto y otras para el gusto, y eles gusto, amor y para el disfrute, la experiencia deles totalmente distinta a todo lo demás, porque en televisión hay que esperar, en el cine hay que esperar, aquí es directo y uno sabe qué pasó, lo qué pasó, es único e irrepetible, cadaes distinta y una bendición", fueron las palabras queles dedicó a Lalo España y aRoxana además de felicitarlos y alabar la dirección de Anahí Allué, explicó que eles un, desde a los actores hasta el público que ocupa las butacas, por eso le daba mucho gusto que Lalo España siguiera apostando por el"Me conmovió mucho, hace mucho que no veía unacon un texto tan magnífico, una dirección estupenda, unas grandes actuaciones; entonces me da placer ver lleno un, ojalá podamos seguir haciéndolo todos los días o todos los fines de semana, porque eles alegría, amor, es un camino lleno de luz. Muchas gracias, me emocionaron mucho antes de dormirme, pero gracias", dijo al final bromeando "El Flaco" Ibáñez.También estuvieron presentes, Violeta Isfel,, Ema Pulido, Daniel Gutiérrez (vocalista de la Gusana Ciega), Majo Pérez, Muricio Salas, por mencionar algunos.