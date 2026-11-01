Espías, fraudes y Navidad llegan a Netflix en noviembre

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Netflix está organizando su catálogo para noviembre de 2026, incluyendo una variedad de contenidos que abarcan desde dramas históricos hasta adaptaciones de escándalos financieros y eventos deportivos en vivo. Entre los estrenos más destacados se encuentran la segunda temporada de ''Palomas Negras'', el regreso de ''La emperatriz'' y ''Los altruistas'', una serie que explora el impacto destructivo que puede tener la combinación de dinero y relaciones personales.

En el ámbito cinematográfico, Jessica Chastain lidera el elenco de ''Heartland'', un thriller ambientado en la música country. Asimismo, el reconocido director surcoreano Lee Chang-dong presentará ''Un amor posible'', que examina las dinámicas de las relaciones y los deseos ocultos de las parejas. También se espera el lanzamiento de producciones enfocadas en la Navidad, así como contenido infantil y documentales, además de eventos deportivos que serán transmitidos en directo.

''Palomas Negras'' regresará el 5 de noviembre, continuando la historia de Helen, quien deberá adaptarse a su nueva vida como esposa del primer ministro, mientras Sam enfrenta retos que intensifican una compleja trama de espionaje. Por su parte, ''La emperatriz'' volverá el 12 de noviembre con Isabel enfrentando decisiones críticas que pueden alterar su matrimonio y el futuro político de Europa.

El 19 de noviembre se estrenará ''Los altruistas'', que narra la historia de un grupo de jóvenes millonarios implicados en un fraude, quienes deben lidiar con las contradicciones de su fortuna. En cuanto al suspenso, ''El cuerpo'', una serie sobre un equipo de baile, se alineará dentro de este mes, donde un evento de Halloween desencadena una serie de fenómenos sobrenaturales.

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Las fechas de estreno de distintas series son las siguientes:

''Bass X Machina'' el 3 de noviembre

''Al norte del norte'', temporada 2, y ''Palomas Negras'' el 5 de noviembre

''Palacio'', el 6 de noviembre, sobre el asalto al Palacio de Justicia de Colombia

de Colombia ''El claroscuro'' y ''La ley de Alicia '', ambos el 12 de noviembre

'', ambos el 12 de noviembre ''Gordon'' el 18 de noviembre

El estreno de ''Bienvenidos a El Bulli'' el 20 de noviembre.

En cuanto al cine, ''Heartland'' se proyectará el 13 de noviembre, mientras que ''Quasimodo, el alma de París'', que presenta una versión oscura del famoso personaje, hará su debut el 27 de noviembre. También se suma ''The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra'', que aborda la historia de cuatro universitarios durante la Segunda Guerra Mundial.

Los documentales comenzarán con:

''Desaparecida: Natalee Holloway '' el 4 de noviembre

'' el 4 de noviembre ''Avedon'' el 11 de noviembre

''Predicadore$ mediáticos'' el 20 de noviembre,

que profundiza en los escándalos de telepredicadores en la década de 1980.

El evento de lucha ''WWE Crown Jewel: 2026'' se transmitirá el 7 de noviembre, y un partido de la NFL entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams será parte de la programación especial para el Día de Acción de Gracias el 25 de noviembre.

Finalmente, la oferta familiar incluirá:

''Sing: ¡Ven y canta!''

''Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!''

Nuevas entregas de ''Plaza Sésamo''

''Hermanastras'', programada para el 20 de noviembre.

Las fechas mencionadas corresponden a la programación anunciada y están sujetas a cambios por parte de la plataforma.