Festival de cine UASLP

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Del 5 al 9 de octubre se realizará el 9º Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con una programación que reunirá películas, documentales, cortometrajes, charlas y actividades relacionadas con distintas áreas de la producción cinematográfica.

Las actividades tendrán como sede principal el Centro Cultural Universitario Bicentenario, con una actividad programada en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca.

La apertura será este lunes 5 de octubre a las 18:00 horas con la proyección de Juana, cinta dirigida por Daniel Giménez Cacho, quien estará presente junto con la actriz Diana Sedano. La película, clasificada B15 y nominada al 68º Premio Ariel, marcará también la entrega del Premio Peyote a Giménez Cacho, actor, director y productor con más de tres décadas de trayectoria.

El martes 6 de octubre comenzará a las 10:00 horas el Circuito de Cine Accesible Cine para Imaginar; continuará el miércoles 7 a la misma hora. A las 10:00 horas se impartirá la charla "El Actor Autogestivo o El ProduActor", a cargo de Erick Israel Consuelo, en la Sala 8 del Centro Cultural Universitario Bicentenario. A las 11:00 horas, el crew de El Ritual del Nahual hablará sobre "El terror y el folk en el cine mexicano" en el Auditorio de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca. A mediodía, Daniel Giménez Cacho ofrecerá una master class sobre su trayectoria y su visión del cine mexicano.

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El miércoles 7, a las 12:00 horas Cine documental, el poder de las historias reales y la memoria colectiva", impartida por Tatiana Huezo en la Sala 8. En las proyecciones, a las 17:00 horas se presentará Leonora in the morning light, dirigida por Thor Klein y Lena Vurma, con la presencia de las productoras Mónica Moreno y Alejandra Malvido.

El jueves 8 de octubre habrá dos charlas en la Sala 8: "La visibilización de la comunidad LGBTTTIQ+ en el cine", impartida por Alejandro Zuno a las 10:00 horas, y "La magia de la música en el cine", a cargo de Ralf Lichtenberg a las 12:00 horas.