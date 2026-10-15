IMSS entrega 400 mdp anuales a sindicato SNTSS para actividades

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Cada año, el IMSS está obligado a entregar a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) más de 400 millones de pesos para la compra de juguetes, festejos, turismo, capacitación sindical, eventos deportivos, cursos de verano, programas de integración familiar, entre otros.

Contrato colectivo y montos asignados

En una revisión al Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027, EL UNIVERSAL encontró que el IMSS debe entregar a la dirigencia sindical cada año 77.7 millones de pesos para juguetes de los hijos de los trabajadores para el Día de Reyes.

Cada 2 de enero, el instituto también está obligado a entregar al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato un monto de 60 millones destinados "a los fines educativos que la propia organización sindical determine".

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Además, para "promover la cultura y el turismo social", el instituto deberá entregar mensualmente un millón de pesos, y anualmente en el mes de enero, la cantidad de 52.5 millones.

También deberá otorgar 50 millones para actividades deportivas, quedando a discreción del sindicato la organización, compra de uniformes y material deportivo. Además, se deberán entregar otros 8 millones para gastos de transportes de actividades recreativas y deportivas del sindicato.

Para el Programa Vacacional de Verano, el instituto está obligado a dar 41 millones de pesos en el mes de mayo.

Apoyos para capacitación y programas familiares

La cláusula 149 Bis obliga al IMSS a entregar cada 16 de octubre al Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS la cantidad de 15 millones de pesos para "fortalecer" las actividades de educación y capacitación sindical.

Entre febrero y agosto, el instituto deberá entregar 3.3 millones de pesos para el llamado Programa de Sábados de Integración Familiar.

Además, el contrato colectivo advierte que el IMSS deberá proporcionar cada dos años 400 computadoras "nuevas y de buena calidad" al Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS.

La cláusula 78 indica que para reconocer al personal de enfermería, el instituto entregará al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, cada 1 de enero de cada año, la cantidad de 24.3 millones de pesos.

El contrato colectivo también obliga al IMSS a destinar 24.3 millones de pesos para reconocer a los médicos, 22.6 millones para personal técnico-administrativo, 15 millones para reconocimiento para personal de limpieza, y 10.8 millones para el resto del personal no nominado en las anteriores categorías.

El Instituto Mexicano del Seguro Social entregará el día 16 de octubre de cada año al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato la cantidad de 15 millones de pesos para "fortalecer las actividades del Sistema Nacional de Educación Sindical y para las actividades del Sistema Nacional de Capacitación Sindical".

*El dato.* El Contrato Colectivo de Trabajo establece que el IMSS debe proporcionar 400 computadoras al sindicato cada dos años.

*Desglose de cifras.* Montos comprometidos según el Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027:

- 77 millones: Juguetes para los hijos de los trabajadores sindicalizados en el Día de Reyes.

- 2 millones: Promover la cultura y el turismo social.

- 50 millones: Organización de eventos deportivos.

- 41 millones: Apoyo Programa Vacacional.

- 24.3 millones: Día la Enfermera y Enfermeros.

- 24.3 millones: Apoyo por el Día del Médico.

- 22.6 millones: Personal técnico-administrativo.