"Frankenstein", de Del Toro, compite en los Oscar en 9 categorías

El nombre de Guillermo del Toro, como muchos esperaban, volvió a aparecer en la lista que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este 22 de enero: su versión de Frankenstein figura entre las producciones con mayor presencia en las nominaciones a la 98ª edición de los Premios Oscar 2026.

La película, basada en la novela de Mary Shelley y reinterpretada desde la mirada autoral del cineasta mexicano, competirá en nueve categorías, incluyendo las más relevantes de la noche.

Las nueve categorías en las que compite Frankenstein en los Oscar 2026

La Academia reconoció a la cinta en apartados que abarcan actuación, dirección, guion y rubros técnicos clave. Estas son las categorías:

Mejor Película

Mejor Dirección — Guillermo del Toro

Mejor Actor de Reparto — Jacob Elordi

Mejor Guion Adaptado

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Banda Sonora

Mejor Casting (categoría que se entrega por primera vez en la historia del Oscar).

- Contra qué películas compite en Mejor Película

En la categoría principal, "Frankenstein" se enfrentará a un grupo de títulos que han dominado la temporada de premios:

Jacob Elordi, nominado por interpretar al "monstruo"

Uno de los reconocimientos más comentados fue la nominación de Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto por su papel como la criatura.

En esta categoría competirá con:

Sean Penn — Una batalla tras otra

Benicio del Toro — Una batalla tras otra

Paul Mescal — Hamnet

Stellan Skarsgård — reciente ganador del Globo de Oro.

Aunque parte de la novela original de Mary Shelley, la versión de Del Toro propone una lectura centrada en la identidad, el rechazo y la humanidad del personaje creado por Víctor Frankenstein.

Esa reinterpretación permitió que la película trascendiera el género de horror y se posicionara como una obra dramática y visualmente ambiciosa.

Estas nominaciones se suman a un historial del director mexicano en el Oscar, la primera en 2006 por El laberinto del fauno (Guion Original), la segunda en 2018 en donde fue ganador de Mejor Película y Mejor Director por La forma del agua y en 2023 que fue ganador de Mejor Película Animada por Pinocho

La ceremonia de la 98ª edición se realizará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. Será conducida nuevamente por Conan O´Brien y transmitida en Estados Unidos por ABC.

Este año se entregarán premios en 24 categorías y, por primera vez, se incluirá el Oscar a Mejor Casting.

¿Quién es José Antonio García, sonidista mexicano nominado?

José Antonio García, quien opta por el tercer Oscar de su carrera en la categoría de sonido por su trabajo en "Una batalla tras otra", llegó a EU hace casi 40 años.

El sonido es la categoría que reconoce la grabación más fina en un filme, es decir, el que tiene mejor división e integración de sonidos, el que elimina desde el set cualquier ruido ajeno y que la voz se escuche en sintonía.

En 1989, época en la que se producía poco cine para la pantalla grande en México, se aventuró a probar suerte en Hollywood. Por su apellido muchos le preguntaban si sabía inglés y él asentía, aunque no fuera del todo cierto.

Y comenzó en la serie "Cuentos desde la cripta" y luego "Critters 3 y 4" que le dio cierto nombre. Pero fue cuando su amigo Alfonso Cuarón, a quien había conocido años antes y que también se había ido a la Meca del Cine, lo convocó para "La princesita".

Después vino con el mismo realizador "Y tu mamá también" que dio la vuelta al mundo y lo colocó en otro ámbito.

García, a quien se le conoce como "El Tiburón", comenzó a hacer nombre. Y de pronto ha sido reclutado para cintas como "Super Agente 86", "El solista", "Los juegos del hambre", "Zully: hazaña en el Hudson" y "Avengers", título último que le causó problemas porque el sonido de las armaduras era excesivo.

Es la tercera vez que buscará la estatuilla de la Academia, pues en 2013 fue considerado por su trabajo en "Argo", dirigida por Ben Affleck y en 2019 por su labor en "ROMA", de Cuarón.

En México sólo ha obtenido un premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, siendo precisamente por "ROMA".

En 2007 estuvo nominado al BAFTA por "Babel" y lo ha estado en tres ocasiones por la Asociación de Sonido de EU por la misma cinta, "Iron Man 3" y "Sully: hazaña en el Hudson".

Por "Una batalla tras otra" contendió por el Critic Choice Award, el cual terminó ganando "F1".