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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno busca incrementar las exportaciones de productos mexicanos a China, particularmente alimentos y productos primarios, con el objetivo de mejorar la balanza comercial entre ambos países.

En su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que este tema forma parte de las conversaciones que mantiene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien permaneció en China para continuar las reuniones comerciales.

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"Parte de lo que está en la mesa, pues es eso: que podamos exportar más productos a China y hacer un mejor balance de nuestra balanza comercial", explicó.Sheinbaum reconoció que México importa más de 200 mil millones de dólares anuales en productos chinos y recordó que ambos países no cuentan con un tratado de libre comercio, a diferencia del acuerdo que México mantiene con Estados Unidos."Con China no tenemos tratado de libre comercio. Tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero queremos tener una relación comercial con China", expresó.La Presidenta indicó que su administración busca ampliar las oportunidades de intercambio comercial y fortalecer la presencia de productos mexicanos en el mercado chino. Sobre la propuesta de establecer una zona arancelaria del Pacífico, señaló que todavía tendría que analizarse su viabilidad.