Fuerza Regida se llevó la noche en los Premios Billboard

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Bad Bunny, Rosalía, Karol G y Peso Pluma fueron los protagonistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, ceremonia que se llevó a cabo esta noche en Miami.

La gala estuvo llena de grandes sorpresas y espectáculos musicales, como la que ofreció Santos Bravos, una banda que se ha convertido en el nuevo fenómeno del k-pop.

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Una de las grandes ganadoras de la noche fue la llamada "Motomami", quien no solo fue reconocida con el premio Salón de la fama por su trayectoria, también se llevó la categoría Artista Latin Pop del año y Álbum Top Latin Pop por "LUX".La presencia mexicana fue cubierta por Peso Pluma y Tito Double P que se coronaron como los ganadores de las categorías Top Latin Album del Año y Álbum Top Regional Mexicano por "Dinastía". Además, el intérprete de "Bellaqueo" ganó como Artista Regional Mexicano del Año, Solista.Lista completa de ganadoresCategoría de artistas· Artista del Año: Bad Bunny· Artista del Año, debut: Omar Courtz· Gira del Año: Bad Bunny- "Debí tirar más fotos world tour"· Artista Crossover del Año: Burna Boy· Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny· Artista de los Fans: Karol GCategoría de álbumes· Top Latin álbum del Año: Peso Pluma y Tito Double P - "Dinastía"· Top Latin albums Artista del Año, Masculino: Bad Bunny· Top Latin albums Artista del Año, Femenina: Karol G· Top Latin albums Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida· Top Latin albums Sello Discográfico del Año: RimasCategoría Latin Pop· Artista del Año, Solista: Rosalía· Artista del Año, Dúo o Grupo: Maná· Canción del Año: Karol G y Marco Antonio Solís - "Coleccionando Heridas"· Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin· Álbum del Año: Rosalía - "LUX"· Top Sello Discográfico del Año: Sony Music LatinCategoría Tropical· Artista del Año, Solista: Romeo Santos· Artista del Año, Dúo o Grupo: Aventura· Canción del Año: Romeo Santos y Prince Royce, "Lokita Por Mí"· Tropical Airplay Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin· Álbum Top del Año: Romeo Santos y Prince Royce - "Better Late Than Never"· Top Albums Sello Discográfico del Año: Sony Music LatinCategoría Regional Mexicano· Artista Solista: Peso Pluma· Artista Dúo o Grupo: Fuerza Regida· Canción del Año: Fuerza Regida - "Marlboro Rojo"· Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año: Universal Music Latin Entertainment· Álbum del Año: Peso Pluma y Tito Double P - "DINASTÍA"· Top Albums Sello Discográfico del Año: Double P RecordsCategoría Latin Rhythm· Artista del Año, Solista: Bad Bunny· Artista del Año, Dúo o grupo: Wisin & Yandel· Canción del Año: Bizarrap & Daddy Yankee, "Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66"· Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin· Álbum del Año: Omar Courtz - "Por Si Mañana No Estoy"· Sello Discográfico del Año: RimasCategorías escritor/ productor/ editor· Compositor del año: Bad Bunny· Editorial del año: Street Mob ENT, BMI· Productor del año: MAG