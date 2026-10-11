Fuerza Regida será reconocido en los premios Billboard

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MIAMI.- El grupo Fuerza Regida será galardonado en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 por su innovación en la música mexicana, que "ha ampliado los límites y llevado el género a nuevas audiencias", anunciaron Telemundo y Billboard.

La banda de música regional mexicana recibirá el Premio Billboard Vanguardia durante la gala que tendrá lugar el próximo 22 de octubre en Miami.

"El Premio Billboard Vanguardia distingue a artistas que se atreven a ir más allá de lo convencional", explicaron los organizadores en un comunicado.

"Es un reconocimiento a quienes con su talento inspiran, innovan y abren nuevas posibilidades en el universo de la música. Este galardón celebra a los verdaderos visionarios: artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical", agregaron.

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Fuerza Regida es una de las voces más influyentes de la música mexicana, y precisamente lidera con 17 candidaturas -el mismo número que Peso Pluma y Tito Double P-, en la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

El grupo aspira, entre otras categorías, a artista del año y a artista latino global del año, y su tema ´Marlboro Rojo´ compite por cuatro galardones distintos.

Jesús Ortiz Paz, vocalista de la agrupación desde su creación en 2015 en California, expresó en el comunicado que recibir el Premio Billboard Vanguardia "significa mucho" y reconoce la visión que tienen de hacer las cosas a su manera, llevando la música "a lugares donde quizás la gente no esperaría encontrarla".