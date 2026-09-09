Renuncia la secretaria ejecutiva del INE por "motivos de salud"

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La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, presentó ante la Consejera Presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, su renuncia irrevocable al cargo, con efectos a partir del día de hoy, 9 de septiembre de 2026.

En su escrito de renuncia, dirigido a la Consejera Presidenta, Espino precisó que su decisión obedece a motivos de salud, orientados a procurar un sano equilibrio entre su desarrollo profesional y personal, ante el nivel de exigencia que implica la organización del Proceso Electoral Concurrente de 2026-2027, en el que se renovarán cargos federales y de las 32 entidades federativas.

"Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar", señaló la funcionaria.

Espino agradeció a la Consejera Presidenta haberla propuesto ante el pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del Instituto, responsabilidad que le permitió cumplir con "una de mis más altas responsabilidades con aprendizajes significativos", indicó.

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La funcionaria concluyó su gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva "con gratitud y satisfacción por el trabajo realizado", y expresó un reconocimiento a las personas servidoras públicas del área que, con profesionalismo y compromiso institucional, contribuyeron al cumplimiento de las atribuciones encomendadas a dicha Secretaría.

Asimismo, manifestó su plena disposición para colaborar en las labores de transición correspondientes, con el propósito de evitar afectaciones en la operación de la Secretaría Ejecutiva y favorecer que ésta continúe desempeñando sus funciones con normalidad, profesionalismo y estricto apego a los principios que rigen la función electoral.

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Al cierre de su comunicación, Claudia Arlett Espino reiteró su respeto a la Consejera Presidenta y expresó su agradecimiento a la institución.