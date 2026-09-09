Oaxaca investiga asesinato de Amy Navarrete y dos hombres

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La tarde de este martes fue asesinada la excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Amy Navarrete Arriola. En el ataque armado, murió un hombre identificado como su fotógrafo personal.

El crimen ocurrió durante las festividades de la Virgen de la Natividad de la comunidad Paso Guayabo de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

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Algunos medios locales señalan que Amy Navarrete buscaba postularse nuevamente a la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, y la colocan como una de las aspirantes más fuertes en el proceso electoral 2026 - 2027, que arrancó formalmente ayer en Oaxaca.Amy Navarrete era abogada de profesión y empresaria, y su asesinato ocurre a sólo un día del inicio del proceso electoral.Hasta ahora, no se reporta ninguna persona detenida por este crimen. Algunos medios reportan que hay una tercera persona asesinada, sin embargo, éste último deceso no ha sido confirmado por las autoridades.El cuerpo de Amy Navarrete y de un hombre, hasta ahora identificado como su fotógrafo personal, quedaron tendidos en medio de los asistentes a las festividades en esta localidad del Istmo de Tehuantepec.Fiscalía ya investigaLa Fiscalía General de Oaxaca informó que desplegó las primeras acciones ministeriales y actos de investigación, del asesinato de la excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero.En un comunicado confirmó el asesinato de Amy Navarrete y de dos hombres más, uno de ellos identificado como F. M. M.; mientras que la tercera víctima masculina permanece, hasta el momento, en calidad de desconocida.De acuerdo con los datos preliminares, detalló que un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas."Ante ello, un equipo multidisciplinario de la FGEO acudió al sitio para acordonar el área, procesar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios necesarios para esclarecer el caso y dar con el responsable", aseguró.