Álvaro Fidalgo: "Si vuelvo a México está claro a dónde"

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Álvaro Fidalgo cumplió un sueño más en su carrera y fue uno de los más grandes que tenía desde niño: debutar en la Champions League.

"El Maguito" entró de cambio al minuto 60, cuando el marcador ya estaba 3-2 en favor del Real Betis, que remontó un 2-1 adverso en el primer tiempo.

Álvaro Fidalgo debuta en Champions League con Real Betis

"Esto es mucho más de lo que soñé algún día. Muy contento, más con una victoria. Hicimos nuestro debut en Champions, creo, si no me equivoco, en 20, 21 años. Y venir aquí, ganar, remontar el partido, creo que habla muy bien de lo que es este equipo. Muy felices, y a seguir que esto acaba de empezar", declaró Fidalgo.

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En este año Álvaro también debutó como mundialista con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 y dejar México no fue decisión sencilla para el bético.

Futuro de Álvaro Fidalgo y su vínculo con México

"No me olvido y no puedo estar más agradecido, no me olvido por supuesto de por qué estoy aquí y gracias a quién estoy aquí. Gracias a todos los mexicanos que están siempre conmigo, pendientes, apoyando a muerte. Sin ellos, sin todo lo que hice en estos años, hoy no estaría aquí", aseveró.

Volver a suelo azteca fue una probabilidad que sonó hace unas semanas; sin embargo, prefiere luchar por un lugar en España y sabe que, de volver, sería sólo a un equipo.

"En algún momento sí, yo tengo claro eso. Si algún día regreso a México, está claro dónde. Ahora me toca pelear, me toca seguir creciendo. Ellos lo saben, por eso volví para Europa, para seguir creciendo como jugador, para vivir noches y momentos como el de hoy. El debut en Champions League es mucho más de lo que soñé", aseveró Álvaro Fidalgo.