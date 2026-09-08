Vestido inspirado en Messi destacó a Argentina en Miss Mundo 2026
Akselrad alcanzó el top 20 global y el top 5 en América en el certamen celebrado en Vietnam.
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La edición 2026 de Miss Mundo dejó uno de sus momentos más llamativos durante el tradicional desfile de las naciones, celebrado este sábado en Vietnam. Alina Luz Akselrad, representante de Argentina, acaparó las miradas con un vestido inspirado en Lionel Messi.
La creación incorporó los colores de la bandera argentina y distintas imágenes de Messi, desde su infancia hasta su etapa como figura consagrada del futbol mundial. "Qué emoción ver cobrar vida este vestido que hice con tanto amor para ti. Gracias, @alinaakselrad, por confiar en mi trabajo y permitirme ser parte de este momento tan especial. ¡Felicitaciones y todo el éxito del mundo, reina! Que hoy brilles más que nunca", escribió el diseñador Aurelio Martínez.
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El vestuario acompañó el buen desempeño de Akselrad, quien quedó entre las 20 mejores del certamen y en el Top 5 de América. En 2021, durante Miss Universo, también rindió homenaje al futbol argentino con un vestuario inspirado en Diego Armando Maradona.
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