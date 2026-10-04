Galfa rinde homenaje a Yalitza Aparicio

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MIAMI (EE.UU.).- La Alianza de Cine Latino de Georgia (GALFA) homenajeo a la actriz mexicana y nominada al Óscar, Yalitza Aparicio, con el Premio Ícono durante la 15 edición del Festival Internacional de Cine Latino de Georgia (GALIFF), que se celebra en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

El reconocimiento fue entregado durante la noche inaugural del festival, el 30 de septiembre, en el histórico Fox Theatre, como parte de una edición conmemorativa en la que México será el País Invitado de Honor.

El Premio Ícono de GALFA distingue a figuras cuya trayectoria, influencia y proyección internacional han contribuido de manera significativa a la visibilidad y al avance de la cultura latina en el cine y la industria del entretenimiento, indica un comunicado del evento.

Aparicio alcanzó reconocimiento internacional por su actuación en ´Roma´, la película dirigida por Alfonso Cuarón que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz.

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Su participación en la cinta marcó un momento destacado para la representación mexicana y latina en el cine mundial, y desde entonces, la actriz se ha consolidado como una voz relevante de la representación cultural y del orgullo hispano.

"Yalitza Aparicio representa el poder del cine para trascender fronteras, enaltecer nuestra cultura y permitir que nuestras historias sean vistas alrededor del mundo", expresó Yvette Moïse, presidenta y cofundadora del GALFA.