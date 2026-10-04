logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Galfa rinde homenaje a Yalitza Aparicio

La actriz mexicana recibió el premio ícono por su contribución al cine y la cultura latina

Por EFE

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Galfa rinde homenaje a Yalitza Aparicio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIAMI (EE.UU.).- La Alianza de Cine Latino de Georgia (GALFA) homenajeo a la actriz mexicana y nominada al Óscar, Yalitza Aparicio, con el Premio Ícono durante la 15 edición del Festival Internacional de Cine Latino de Georgia (GALIFF), que se celebra en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

      El reconocimiento fue entregado durante la noche inaugural del festival, el 30 de septiembre, en el histórico Fox Theatre, como parte de una edición conmemorativa en la que México será el País Invitado de Honor.

      El Premio Ícono de GALFA distingue a figuras cuya trayectoria, influencia y proyección internacional han contribuido de manera significativa a la visibilidad y al avance de la cultura latina en el cine y la industria del entretenimiento, indica un comunicado del evento.

      Aparicio alcanzó reconocimiento internacional por su actuación en ´Roma´, la película dirigida por Alfonso Cuarón que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Su participación en la cinta marcó un momento destacado para la representación mexicana y latina en el cine mundial, y desde entonces, la actriz se ha consolidado como una voz relevante de la representación cultural y del orgullo hispano.

      "Yalitza Aparicio representa el poder del cine para trascender fronteras, enaltecer nuestra cultura y permitir que nuestras historias sean vistas alrededor del mundo", expresó Yvette Moïse, presidenta y cofundadora del GALFA.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Juan García gana reto de MrBeast tras 200 días en supermercado
      Juan García gana reto de MrBeast tras 200 días en supermercado

      Juan García gana reto de MrBeast tras 200 días en supermercado

      SLP

      El Universal

      El mexicano de 56 años superó un reto de supervivencia en un supermercado de Carolina del Norte organizado por MrBeast.

      Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco
      Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco

      Lluvia detiene alfombra roja de Premios Ariel en Estudios Churubusco

      SLP

      El Universal

      Una tormenta obligó a cancelar la alfombra roja exterior en los Premios Ariel 2026 en Ciudad de México.

      Dua Lipa se une a Shakira en concierto en Madrid
      Dua Lipa se une a Shakira en concierto en Madrid

      Dua Lipa se une a Shakira en concierto en Madrid

      SLP

      EFE

      La residencia de Shakira en Madrid ha contado con invitados especiales como Dua Lipa y Alejandro Sanz.

      Elton John ofrece concierto despedida en Ciudad de México
      Elton John ofrece concierto despedida en Ciudad de México

      Elton John ofrece concierto despedida en Ciudad de México

      SLP

      AP

      Más de 60 mil asistentes disfrutaron el concierto en el Estadio Banorte bajo lluvia intensa.