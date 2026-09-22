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Grupo Chespirito reprueba uso de El Chapulín Colorado en política

Diversos funcionarios expresaron su respaldo a Citlalli Hernández en medio de la controversia.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 07:25 p.m.
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Grupo Chespirito reprueba uso de El Chapulín Colorado en política
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Grupo Chespirito rechazó el uso de la imagen y elementos distintivos de El Chapulín Colorado en propaganda de ningún partido político.

      "Ni El Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creador por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político", dijo a través de un comunicado.

      Por lo que pidió mantener su identidad y el espíritu con el que fueron creados.

      ¿Usan imagen de Chespirito para propaganda política?

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      En redes sociales se han difundido imágenes en las que una mujer con chaleco guinda pinta en el asfalto el emblema del personaje televisivo (CH encerrado en un corazón) junto con su silueta y la leyenda: "Nos une".

      Por lo que usuarios en redes sociales han atribuido estas iniciales a Citlalli Hernández, actual presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pues supuestamente buscará encabezar la candidatura del partido por la alcaldía Cuauhtémoc.

      Hasta el momento, ni Morena ni Hernández se han pronunciado al respecto.

      Respaldan a Citlalli Hernández

      De acuerdo con el Bajo Reserva del 19 de septiembre publicado por EL UNIVERSAL, el diputado Arturo Ávila, Ana Villagrán, titular de la Agencia de Atención Animal, y la directora de las tiendas Superissste, Dunia Ludlow, hicieron público su apoyo a Citlalli Hernández.

      A través de redes sociales, Ludlow publicó el mensaje "Desde el corazón de nuestra Ciudad, unidos para desenmascarar una forma de gobernar donde importa más el lucimiento personal que resolver los problemas de la gente".

      El cual está acompañado con el #CHNosUne.

      Asimismo, Arturo Ávila "destapó" a Hernández en una entrevista luego de anunciar que se bajaría de la contienda electoral por la alcaldía de la CDMX.

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