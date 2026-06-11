Salma Hayek destaca en ceremonia inaugural del Mundial

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La presencia de la actriz veracruzana Salma Hayek en la inauguración del Mundial FIFA 2026 no fue gratuita, ya que fue ella quien dio la bienvenida a los equipos que participarán en esta justa deportiva y además a los visitantes del mundo, un papel que la coloca como una de las figuras culturales y diplomáticas más destacadas de México.

Salma Hayek da bienvenida a equipos y visitantes en Mundial FIFA 2026

Caminando tranquilamente por la pasarela dorada que dominaba la cancha del Estadio Ciudad de México, anteriormente Estadio Azteca, Salma Hayek apareció en escena portando un traje Gucci en rojo con una blusa floreada; mientras era anunciada por el sonido local, y al llegar al centro alzó el micrófono que llevaba en su mano y dijo en español:

"El Mundial regresa a esta tierra, a este estadio, y unidos a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos honrados, muy honrados, que sea aquí, donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Qué viva México y que viva el fútbol!", expresó Hayek en su papel de embajadora y presentadora estelar en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Ceremonia inaugural con autoridades y artistas destacados

Acto seguido subió al palco de honor donde ya la esperaba el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien traía en sus manos la Copa FIFA, que después colocó en un pedestal mientras Salma Hayek y los 80 mil espectadores presentes aplaudían, para posteriormente dar paso a la entrada de los equipos y el canto de los himnos de Sudáfrica y México, que fue interpretado por Alejandro Fernández.