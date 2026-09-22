Influencer denuncia presunta intimidación de policías de CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Eva María Beristain, conocida en redes sociales como "Miss Tercer Mundo", aseguró que vivió un momento de tensión después de salir de las instalaciones de TV Azteca.

Detalles confirmados

Por medio de un clip que publicó en su cuenta de Instagram, la influencer relató que una patrulla comenzó a seguirla sobre Periférico Sur, a la altura de Artz Pedregal, mientras los agentes le pedían que abandonara los carriles centrales.

De acuerdo con el relato publicado por la creadora de contenido, todo comenzó cuando circulaba por Periférico Sur y una patrulla presuntamente empezó a seguirla.

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¿Cómo ocurrió la intervención policial?

Según explicó, los uniformados le indicaron que debía incorporarse a los carriles laterales. Sin embargo, afirmó que no recibió inicialmente una explicación sobre el motivo de la intervención, por lo que la situación comenzó a generarle temor.

Ante lo ocurrido, decidió encender una transmisión en vivo, pues explicó que estaba grabando precisamente por seguridad, ante el temor de que el encuentro con los policías pudiera escalar.

"Dicen que vengo tomada, pero vengo de la Granja [...] lo estoy grabando por mi seguridad, amigos, porque la verdad sí me da miedo", expresó.

Asimismo, Beristain aseguró que los agentes se le cerraron de manera constante mientras ella circulaba por los carriles centrales y que, al mismo tiempo, le ordenaron detenerse.

Ante ello, cuestionó cuál era el fundamento de la intervención, pues sostuvo que, desde su perspectiva, no existía una situación de flagrancia o sospecha que justificara la detención.

"Con actitudes intimidatorias me querían obligar a salir a los carriles laterales sin decirme el motivo: 'salte y te decimos'", señaló.

En esa misma publicación, Beristain calificó lo ocurrido como un posible caso de abuso de autoridad, por lo que cuestionó que los agentes intentaron detenerla sin explicarle claramente la razón de la intervención.

Asimismo, sostuvo que, cuando los agentes se dieron cuenta de que estaba transmitiendo en vivo, le bajaron a su agresividad, y le dijeron que se encontraba en estado de ebriedad.

"Da la casualidad que, cuando se percatan que empecé a transmitir en vivo, me inventan que vengo borracha y manejando mal, cosa totalmente falsa", afirmó.

También expresó que, desde su perspectiva, la situación no solamente representaba un problema por la presunta intervención policial, sino también un riesgo de accidente para quienes circulaban por la zona.

Otro de los elementos señalados por Beristain fue el lugar al que, según su versión, los policías pretendían llevarla.

"Todo concluye en que el policía se comporta falsamente amable al verse expuesto. ¡Qué terror! Yo sé que hay buenos elementos en la policía, pero este señor y su compañero son un terror en serio", finalizó.

Después de que el clip comenzó a difundirse en redes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los elementos señalados ya habían sido identificados.

La dependencia señaló que la Dirección General de Asuntos Internos citó a los uniformados para que rindieran su declaración y anunció que se revisarían las cámaras de videovigilancia para establecer cómo ocurrieron los hechos.

"En relación con este video que circula en redes sociales se informa que la Dirección General de Asuntos Internos ya identificó a los uniformados involucrados y los citó para rendir su declaración", informó.

Por último, la dependencia agregó que también estableció contacto con la influencer y que se le brindará atención mientras continúa la investigación.