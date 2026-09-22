IA podría facilitar préstamos financieros a trabajadores

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Actualmente, existen 16.8 millones de mexicanos que son trabajadores independientes, el equivalente a 28% de la población ocupada, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, al segundo trimestre de 2026.

MStar IA préstamos trabajadores independientes

Este universo de trabajadores frecuentemente es excluido del financiamiento automotriz tradicional, ya que los bancos y financieras miden el riesgo crediticio con modelos de riesgo tradicionales.

Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial permite ser más asertivos en la evaluación crediticia, al incorporar datos de comportamiento y variables adicionales de millones de personas, lo que incrementa la probabilidad de acertar en la capacidad de pago, afirmó Iván Sebastián Guzmán Morales, director jurídico de la financiera MStar.

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De acuerdo con MStar, las tasas de rechazo llegan al 60% para trabajadores independientes como los que trabajan en plataformas digitales de reparto, diseñadores, abogados y consultores, que ya no están necesariamente en la plantilla de una empresa y prestan sus servicios a varias organizaciones.

"Hay ciudadanos que sí tienen capacidad crediticia y podrían acceder a financiamiento automotriz, pero quedan excluidos del sistema tradicional bancario porque no cumplen con el tipo de medición que ellos aplican en cuanto a evaluación del riesgo.

Banca tradicional mexicana financiamiento limitado

"Actualmente, aplicando modelos de riesgo basados en inteligencia artificial se puede ser mucho más asertivo y ampliar el espectro poblacional", agregó Guzmán Morales.

Según el experto, la banca tradicional mexicana no ha podido ampliar su espectro de beneficiarios financieros en la población del país en la última década porque no cuenta con iniciativas adecuadas, ya que sus requerimientos son muy estrictos.

A lo anterior se suma, un mercado financiero poco competitivo, pues en el país hay muy pocos bancos.

En Estados Unidos, PoiData informa que operaban 107 mil 610 bancos hasta agosto de 2026 y el mayor número de entidades se encuentra en Florida y California.

Mientras que en China operaban 44 mil instituciones financieras bancarias a diciembre de 2025 según MStar.

En México son 92 instituciones financieras contando banca múltiple, de desarrollo y Sofipos según la actualización a 31 de marzo de 2026, indicó Guzmán.

No solo los trabajadores independientes son excluidos del financiamiento automotriz, también los que tienen contratos temporales, es decir, aquellos que firman contratos con empresas por una duración determinada como tres o seis meses o incluso contratos mensuales.

Los modelos de medición de riesgo con inteligencia artificial aplican un modelo de riesgo basado en un muestreo de datos suficiente y creciente, por lo que la evaluación de esos perfiles crediticios es más realista y amplía el alcance de la base de candidatos.

"Al observar los comportamientos crediticios de las personas, se puede incrementar la probabilidad de acertar en la capacidad de pago", asegura el experto MStar.