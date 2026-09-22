Guillermo Pous comparte foto hospitalizado y causa preocupación
Diversas figuras públicas se han unido a la campaña que Guillermo Pous promueve para recaudar fondos.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El abogado Guillermo Pous, conocido por representar a importantes figuras del medio, causa preocupación, al compartir una fotografía en el hospital en la que, claramente, presenta dificultades para alimentarse. El mismo perito en leyes reflexionó acerca del privilegio que es contar con buena salud.
Foto hospitalizado de Guillermo Pous genera preocupación
Si bien, Pous no es una figura mediática, se ha dado a conocer públicamente por ser el representante legal de importantes personalidades, como ha sido el caso de Aracely Arámbula, Florinda Meza y, los fallecidos, Joan Sebastián y Juan Gabriel.
Sin embargo, el último post que hizo en redes no tuvo que ver con alguno de los casos que lleva en la actualidad, sino que se muestra a sí mismo, recostado en una camilla de hospital, mientras que se alimenta de la comida que es proporcionada en el centro médico.
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Visiblemente debilitado y, hasta más delgado, de lo que estamos acostumbrados a verlo, Pous escribió un mensaje, en el que cavila acerca de la importancia de cuidar la salud y abrazarla, mientras se tiene el privilegio de disfrutarla.
"No te quedes de lo que tienes en la mesa porque, pueden pasar meses sin que vuelvas a tener esa nueva primera oportunidad".
Apoyo de Guillermo Pous a campaña para niños con cáncer
El abogado aprovechó para compartir un link que direcciona a la campaña que impulsa la recaudación de fondos para apoyar a niños con cáncer, la cual es apoyada por una pléyade de famosos y artistas.
Entre aquellos que se han unido a la causa se encuentran Rocío Banquells, Ingrid Martz, Mariana Seoane, Shanik Berman, Vanessa Bacuhe, Benny Ibarra, Mané de la Parra, Ricardo Cáceres, Sergio Mayer, entre otros.
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