J BALVIN ANUNCIA GIRA EN MÉXICO

Por EFE

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
El artista colombiano J Balvin anunció este lunes su nueva gira en México para 2026 que arrancará el 14 de mayo en Ciudad de México y la llevará también a Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

La noticia de la gira llega luego de la “electrizante conquista” del reguetonero en el Flow Fest el pasado fin de semana en la capital de país, según señaló la empresa Ocesa, en un comunicado.

J Balvin “ahora canaliza ese impulso en una serie de conciertos en las principales arenas del país”, indicó la promotora.

El colombiano iniciará su recorrido en México en el Palacio de los Deportes de la capital, el 14 de mayo.

El 17 de mayo se presentará en la Arena VFG de Guadalajara (estado de Jalisco) y cerrará su gira en la Arena Monterrey (Nuevo León).

