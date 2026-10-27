Jay-Z encabezará el medio tiempo del Super Bowl

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La cuenta regresiva para el Super Bowl LXI ha comenzado, y uno de los aspectos más destacados del evento es el espectáculo de medio tiempo, que atrae la atención de millones a nivel global. Más allá de la competencia por el Trofeo Vince Lombardi, este show presenta a algunas de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

En esta ocasión, Jay-Z ha sido confirmado como el artista principal para el espectáculo de medio tiempo que tendrá lugar el 14 de febrero de 2027, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. La elección del reconocido rapero, productor y empresario aporta un atractivo considerable a este gran evento deportivo, generando entusiasmo en sus seguidores. Jay-Z, quien ha sido galardonado con cuatro premios Emmy y 25 premios GRAMMY, comentó sobre su participación en un evento tan significativo: "Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del descanso de la Super Bowl, ha sido todo un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta etapa sigue siendo un sueño hecho realidad".

Roger Goodell, comisionado de la NFL, también expresó su satisfacción con la elección de Jay-Z para el espectáculo de medio tiempo, subrayando el impacto que tendrá su actuación en el ámbito cultural más allá de lo deportivo. Goodell destacó que, al llegar a un acuerdo con Roc Nation para la producción del espectáculo, su única solicitud fue que Jay-Z pudiera actuar en el momento que él considerara adecuado. "No podría estar más emocionado de que los aficionados de todo el mundo experimenten el arte, la creatividad y el impacto cultural que aportará al escenario de la Super Bowl", afirmó el comisionado.

La inclusión de Jay-Z en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI promete ser un evento que marcará pautas en la industria musical, así como en el ámbito del entretenimiento deportivo. Con su trayectoria y su influencia, se espera que su presentación atraiga a una amplia audiencia, enriqueciendo aún más la experiencia del evento.

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