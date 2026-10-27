Laika lleva el stop motion al límite con Wildwood

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El estudio cinematográfico Laika, ubicado en Portland, Oregón, se destaca por su innovadora utilización de la técnica de stop motion, una forma de animación que data de 1896. Su más reciente producción, titulada "Wildwood: el bosque salvaje", es considerada la más ambiciosa del estudio hasta la fecha. La película, que se estrenará tanto en inglés como en español, está basada en la novela homónima de Colin Meloy, publicada en 2011.

La historia se centra en Prue, una adolescente que se adentra en un bosque encantado para rescatar a su hermanito de dos años, secuestrado por una bandada de cuervos. Este filme de 132 minutos ha sido el resultado de siete años de trabajo, con un equipo diverso de más de mil artistas que han creado 233 marionetas y 132 escenarios. La puesta en escena no solo busca dar vida a la narrativa, sino también rendir homenaje a la ciudad de Portland y sus símbolos culturales, como la popular panadería Voodoo Doughnut y la librería Powell's Books.

Travis Knight, director del proyecto y hijo del fundador de Nike, Phil Knight, ha destacado la complejidad del proceso creativo. La realización de una de las marionetas principales, el águila conocida como El General, requirió la confección de 12 mil plumas de tela, piezas que fueron colocadas manualmente en su estructura. Según Knight, "la animación en stop motion sigue siendo una de las más raras de producir en el mundo", lo que añade un nivel de desafío a cada proyecto que emprenden.

En el desarrollo del filme, se realizaron esfuerzos significativos para capturar la esencia de cada personaje y su interacción. Por ejemplo, Jacob Tremblay, quien presta su voz a Curtis, compartió que el método de grabación incluyó la captura de gestos que luego fueron trasladados a la animación. En total, el filme posee más de 142 mil rostros, delicadamente elaborados por el equipo de Laika, que dan vida a los protagonistas a través de sus expresiones.

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A nivel financiero, "Wildwood" ha tenido un arranque prometedor, logrando recaudar 11.6 millones de dólares en su fin de semana de preestreno a nivel mundial. Con este resultado, la película se posiciona como una de las favoritas en las proyecciones para obtener el Oscar a Mejor Película Animada, bajo el criterio de diversos expertos de la industria cinematográfica. La llegada de esta obra a la pantalla grande marca un hito más en la trayectoria del estudio Laika, consolidándose como pionero en el uso de técnicas de animación tradicionales combinadas con la tecnología más avanzada.