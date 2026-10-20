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Guillermo Ochoa volverá al América para su homenaje

El exportero mexicano agradece el apoyo de la afición y destaca el significado de volver a casa.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 05:45 p.m.
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Guillermo Ochoa volverá al América para su homenaje
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      Tras poner punto final a una trayectoria histórica, coronada con su participación en seis Copas del Mundo, Guillermo Ochoa se retiró del futbol profesional dejando una huella imborrable en el balompié mexicano y el reconocimiento de millones de aficionados que durante años celebraron sus memorables actuaciones bajo los tres postes.


      El exportero del América cumplió el sueño de jugar en Europa, defendiendo los colores de clubes en Francia, España e Italia, una aventura que consolidó su legado como uno de los futbolistas mexicanos más destacados de su generación. A lo largo de su carrera, Ochoa siempre se mostró agradecido por el cariño de la afición, que nunca dejó de respaldarlo y reconocer sus destacadas actuaciones con la Selección Mexicana, especialmente en la Copa del Mundo.

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      Los homenajes, sin embargo, están lejos de terminar. Ahora será el América, el club que lo formó y le abrió las puertas al profesionalismo, el encargado de rendirle un merecido reconocimiento sobre la cancha del Estadio Azteca, durante el duelo ante Atlas.
      A medida que se acerca la fecha de ese emotivo reencuentro, Ochoa no ocultó su sentimiento y compartió un mensaje cargado de emoción para la institución y la afición azulcrema, dejando claro que regresar al lugar donde comenzó su leyenda tiene un significado muy especial.
      "Queridos americanistas, cómo están, quiero invitarlos a compartir conmigo un momento muy especial. Ustedes saben que volver al América significa para mí volver a casa, el lugar donde comenzó todo. Será una oportunidad para compartir con ustedes este homenaje, donde cerraremos un ciclo con el club que me vio nacer. Sobre todo, agradecerles el cariño y el apoyo de todos estos años. Los espero ahí, no falten y nos vemos muy pronto", mencionó en un vídeo en redes sociales.

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