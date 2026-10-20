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Jay-Z se elige para espectáculo medio tiempo del Super Bowl LXI

El concierto será el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, con Jay-Z como figura principal.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 05:40 p.m.
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Jay-Z se elige para espectáculo medio tiempo del Super Bowl LXI
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      Ni Miley Cyrus ni Justin Bieber, quienes figuraban entre los favoritos para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, habrían sido los elegidos. Según reportes de medios estadounidenses, Jay-Z, encargado de seleccionar cada año al artista que subirá al escenario, habría decidido que esta vez era su momento de brillar.


      De acuerdo con Puck News, el intérprete evaluó durante varias semanas quién sería el encargado de amenizar el evento deportivo, pero finalmente habría optado por elegirse a sí mismo para la presentación del próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Según las fuentes citadas por el medio, esta opción le pareció más atractiva que otras propuestas musicales.

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      Hasta el momento, el esposo de Beyoncé no ha confirmado la noticia, aunque se espera que haga el anuncio este fin de semana durante los dos conciertos que ofrecerá en el estadio de Los Ángeles.
      Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Corey Carter, ha sido una figura clave en la organización del espectáculo desde 2019, cuando su agencia Roc Nation firmó un contrato de cinco millones de dólares al año. El acuerdo fue renovado en 2025 por otros cinco años.
      El año pasado, Bad Bunny generó controversia al ofrecer un concierto completamente en español, lo que provocó críticas entre algunos sectores de la audiencia. Además, el espectáculo incluyó mensajes políticos enfocados en la unidad. El intérprete también ha sido crítico con el presidente estadounidense Donald Trump y sus políticas de deportación masiva, así como con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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