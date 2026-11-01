Jesús Ochoa vuelve con muletas tras caer del escenario

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El actor Jesús Ochoa regresó al escenario de la obra "Perfume de gardenia" el 31 de octubre, tras un incidente ocurrido el fin de semana anterior, cuando sufrió una caída de aproximadamente tres metros. Este evento generó preocupación entre la producción y sus compañeros de elenco. A pesar de su regreso con muletas, Ochoa sorprendió al público al interactuar de manera entusiasta desde el inicio de la función.

Al pisar el escenario del teatro San Rafael, Ochoa, quien interpreta al licenciado Abundio Sandoval, apareció cojeando y apoyado en muletas. Sin embargo, después de un breve momento, abandonó las muletas y comenzó a desplazarse con normalidad, provocando el aplauso de los asistentes. Este regreso fue anunciado después de que su compañero de obra, Luis de Alba, generara rumores sobre la gravedad de su accidente, afirmando que Ochoa había caído de una altura mayor y había sido hospitalizado.

El productor de la obra, Omar Suárez, rectificó la información inicial, afirmando que la caída fue desde una altura media y que Ochoa solo requería analgésicos, mientras que las muletas eran un recurso temporal. El artista había expresado su deseo de retomar su papel en el escenario, dependiendo de su estado de salud.

Durante la función, Ochoa hizo comentarios humorísticos, refiriéndose a su caída y preguntando a la banda si conocían la canción "Un día me rompiste el cable nené", como forma de aligerar el ambiente. La interacción con su compañero, Arturo Carmona, continuó en tono cómico, con referencia a las subidas y bajadas de los escalones durante la obra.

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Además de su participación en "Perfume de gardenia", Ochoa se encuentra en ensayos para otra producción llamada "Los lobos", bajo la dirección de Suárez, que se estrenará a principios de diciembre. El regreso de Ochoa a los escenarios coincide con la preocupación y buenos deseos de su equipo de trabajo, quienes mostraron su apoyo tras el accidente. El actor, conocido por su versatilidad en el medio, ha logrado mantenerse activo en diversas obras a lo largo de su carrera.