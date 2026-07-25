Milei pide a Flávio Bolsonaro "parar a la basura socialista" en Brasil

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El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió duramente este sábado en São Paulo contra el actual gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y pidió al senador Flávio Bolsonaro, proclamado candidato presidencial, "parar a la basura socialista" en las elecciones de octubre. "Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!", dijo el mandatario en la ceremonia en la que se oficializó la candidatura del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

Críticas de Javier Milei a Lula da Silva en Brasil

Milei cargó duramente contra Lula, a quien acusó de "diseminar el comunismo" por América Latina a través del Foro de São Paulo junto con el fallecido líder cubano Fidel Castro.

"¡No se dejen robar el futuro!", exclamó ante las centenas de militantes bolsonaristas que se reunieron este sábado en un pabellón del estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de São Paulo, para la proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial del Partido Liberal (PL).

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Apoyo de Milei a la candidatura de Flávio Bolsonaro

Durante el evento, Milei expresó su confianza en que Flávio Bolsonaro pueda detener el avance del socialismo en Brasil, destacando la importancia de las elecciones de octubre para el futuro político del país.

El acto reunió a numerosos seguidores del movimiento bolsonarista, consolidando la candidatura del hijo del expresidente como una opción clave en la contienda electoral brasileña.