Incendio consume parte de cervecería en Tamuín
Bomberos actuaron de manera efectiva para evitar la propagación
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TAMUÍN.- Un incendio consumió parte de una cervecería ubicada en la colonia Hidalgo, en el municipio de Tamuín. El siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales, aunque no se reportaron personas lesionadas.
La madrugada de este sábado, elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín combatieron el incendio en el negocio denominado La Palapa de Macay, situado en la calle Independencia, esquina con Reforma, en el mencionado sector.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego; sin embargo, trascendió que comenzó en un techado de madera y palma, frente a la barra.
Gracias a la oportuna intervención de los bomberos, las llamas fueron controladas antes de que se propagaran hacia otras áreas del establecimiento.
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Las pérdidas materiales consistieron en un bohío, así como parte de la mercancía, principalmente cerveza.
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