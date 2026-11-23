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Crystal no es la única de sus ocho hermanos que padece ceguera, desde su nacimiento, su hermano Adriano cuenta con esta misma discapacidad visual, la cual, según los doctores que atendieron los partos de su madre, se debieron a los efectos de uno de los medicamentos que le era recetado.

Crystal y su hermano Adriano nacieron con ceguera por medicamento materno contraindicado

La cantante, que se destacó en sus participaciones en el Festival OTI de la canción, fue entrevistada por Matilde Obregón, quien la hizo retroceder en el tiempo y rememorar uno de sus pasajes de la infancia.

Gaudelia Díaz Romero, nombre real de la cantante, es la menor de nueve hermanos, todos nacidos y criados en Guerrero, sin embargo, ella no fue la única de la descendencia de sus padres que nació sin la posibilidad de ver, sino que el octavo de ellos, también cuenta con discapacidad visual.

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Se trata de Adriano, tres años mayor que la cantante, el primero de los hijos de los Díaz Romero, que nació padeciendo ceguera, de acuerdo con lo que relata la cantante, por un medicamento contraindicado durante el embarazo.

Tras el nacimiento de Adriano, la madre y el padre de Crystal no querían correr el riesgo de que otro de sus hijos no pudiera ver y, cuando su madre supo que esperaba otro bebé, intento interrumpir el embarazo, sin embargo, su doctor de cabecera le aseguró que, después de dejar de tomar el medicamento por tres años, no tenía de qué temer, pero Crystal nació con la misma condición.

"Mi mamá siempre padeció de problemas de várices y todo eso, tomaba medicamentos, nunca le dijeron que eran agresivos, en una de esas se embaraza de mi hermano y, mi hermano, nace ciego, pasan tres años y, mi mamá se embaraza (de nuevo) y le dice ´doctor, yo no quiero tener este bebé porque ya tuve un hijo ciego´, y le dije el doctor ´no, señora, ya pasaron tres años, el efecto del medicamento ya no, señora confíe´, era un doctor que odiaba los abortos y, entonces, nazco ciega yo también", relató.

Familia de Crystal ocultó la verdadera causa de su discapacidad visual por años

Para Crystal eso no fue lo peor, sino que, por alrededor de 20 años, su familia le hiciera creer, tanto a ella, como a Adriano, que su invidencia se debía a una condición hereditaria, lo que la hizo descartar la idea de convertirse en madre, hasta que, años después, supo que ese no había sido el motivo real de su condición visual.

"Yo, aunque hubiera querido tener hijos, me daba ese miedo, entonces ya, como como a los veintitantos años me entero que no es cierto, que fue por medicamentos y por negligencias de mis papás y por negligencias del doctor porque, sí tengo que decir que es de ambas partes", indicó.

Padre de Crystal rechazó su discapacidad y la mantuvo oculta en la infancia

La cantante también compartió que a pesar de que su hermano y ella se encontraban en la misma condición, para su padre era aún permisible que Adriano no pudiera ver, pero en el caso de ella, le parecía un vaticinio desafortunado; creía que nunca nadie la sabría querer ni procurarla, por lo que optó por ocultarla, al menos, mientras que era una bebé.

"Cuando yo nací, el que renegaba era mi papá, me escondía, me subieron a la planta alta de la casa, estaba prohibidísimo que me bajaran cuando llegaba gente, no, no me podía ver nadie, de hecho, fotos mías de chiquita, no hay, le tomaban fotos a todos, pero a mí, no", rememoró.