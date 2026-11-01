Derbez y Paola Dalay confirman su ruptura

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay han anunciado el fin de su relación tras varios meses de especulaciones sobre su noviazgo. La pareja, que había estado bajo el escrutinio público, reveló su separación mediante un video publicado el 1° de noviembre, en el que explicaron que la ruptura se había producido tiempo atrás, aunque no se sentían preparados para hacerla pública.

En el video, Paola compartió que la decisión de separarse se tomó con antelación, pero que la pareja no estaba lista para comunicarlo. José Eduardo añadió que la ruptura se llevó a cabo con amor y respeto, especialmente por su hija, Tessa, quien tiene dos años. Ambos expresaron que pese a la separación, continuarán compartiendo responsabilidades parentales y cuidarán de su hija en conjunto. "Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija", afirmó José Eduardo.

La declaración de la pareja se presentó en un contexto donde ya existían rumores sobre problemas en su relación, los cuales comenzaron a surgir en julio, tras el viaje de José Eduardo a Madrid junto a Tessa. Paola se quedó en México, lo que avivó las especulaciones sobre la situación de su relación.

José Eduardo y Paola comenzaron su noviazgo en 2020, un año después de haberse conocido, y dieron la bienvenida a su hija Tessa en 2024. A pesar de la ruptura, ambos aseguraron que continuarán apareciendo juntos en actividades relacionadas con su hija. Sin embargo, no compartieron detalles adicionales sobre las causas de la separación.

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Este anuncio marca un nuevo capítulo para la expareja, quienes han decidido enfocarse en el bienestar de su hija mientras mantienen una relación cordial. La noticia se presenta en un marco de interés público y seguimiento mediático, dado el impacto que su separación puede tener en su círculo social y profesional.