JUNIOR H COMPARECE

Junior H se presentó ante las autoridades de Jalisco por las acusaciones de presunta apología al delito que enfrenta.

El cantante fue señalado por las autoridades municipales de Zapopan, luego de que el pasado 28 de octubre, durante su presentación en las Fiestas de Octubre, interpretara el tema “El Azul” y en el que hace referencia al Cártel de Sinaloa; esto a pesar de los lineamientos que prohíben la reproducción de mensajes violentos.Fue la propia Fiscalía quien, a través de un video que publicó en redes sociales, mostró la llegada del cantante a sus instalaciones. Incluso, dejó ver el momento exacto en el que rindió su declaración ante los agentes. Junto a las imágenes, explicaron que la comparecencia se desarrolló sin ningún tipo de incidentes ya se abrió una carpeta de investigación. Además de que continuarán con las indagaciones para determinar si el caso será judicializado.