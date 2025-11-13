logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

JUNIOR H COMPARECE

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
JUNIOR H COMPARECE

Junior H se presentó ante las autoridades de Jalisco por las acusaciones de presunta apología al delito que enfrenta.

El cantante fue señalado por las autoridades municipales de Zapopan, luego de que el pasado 28 de octubre, durante su presentación en las Fiestas de Octubre, interpretara el tema “El Azul” y en el que hace referencia al Cártel de Sinaloa; esto a pesar de los lineamientos que prohíben la reproducción de mensajes violentos.Fue la propia Fiscalía quien, a través de un video que publicó en redes sociales, mostró la llegada del cantante a sus instalaciones. Incluso, dejó ver el momento exacto en el que rindió su declaración ante los agentes.  Junto a las imágenes, explicaron que la comparecencia se desarrolló sin ningún tipo de incidentes ya se abrió una carpeta de investigación. Además de que continuarán con las indagaciones para determinar si el caso será judicializado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AMY SCHUMER y DRÁSTICO CAMBIO FÍSICO
AMY SCHUMER y DRÁSTICO CAMBIO FÍSICO

AMY SCHUMER y DRÁSTICO CAMBIO FÍSICO

SLP

El Universal

MARÍA CH. SE VA A CASAR
MARÍA CH. SE VA A CASAR

MARÍA CH. SE VA A CASAR

SLP

El Universal

LINKIN PARK ANUNCIA PUESTO DE TORTAS EN CDMX
LINKIN PARK ANUNCIA PUESTO DE TORTAS EN CDMX

LINKIN PARK ANUNCIA PUESTO DE TORTAS EN CDMX

SLP

El Universal

NODAL Y ÁNGELA PREPARAN BODA RELIGIOSA
NODAL Y ÁNGELA PREPARAN BODA RELIGIOSA

NODAL Y ÁNGELA PREPARAN BODA RELIGIOSA

SLP

El Universal