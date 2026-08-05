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Ariana Grande se retira de musical en Londres

Grande cerrará su gira Eternal Sunshine Tour en Londres antes de su pausa profesional.

Por AP

Agosto 05, 2026 02:27 p.m.
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Ariana Grande se retira de musical en Londres
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      Ariana Grande se ha retirado de un próximo musical teatral en Londres, informaron los productores, y planea apartarse de la vida pública para tomarse un descanso del intenso escrutinio al que se enfrenta.

      Grande tenía previsto protagonizar junto a su coprotagonista de "Wicked", Jonathan Bailey, una producción de "Sunday in the Park with George", de Stephen Sondheim, en el teatro Barbican en 2027.

      Empire Street Productions informó el domingo que Grande ya no formará parte de la producción.

      "Sabemos que esta no puede haber sido una decisión fácil, y la toma con toda nuestra comprensión y apoyo", indicó la compañía. Añadió que la producción se estrenará el próximo verano según lo previsto, y que el reparto se anunciará "a su debido tiempo".

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      Un representante de Grande declaró a la revista People que la cantante de 33 años "dará un paso atrás en cuanto a visibilidad después de completar la gira Eternal Sunshine Tour".

      El comunicado indicó que ella "espera con ilusión terminar la gira y cerrarla por todo lo alto, de manera saludable y feliz, y luego tomarse un descanso muy merecido del trabajo y las apariciones de cara al público, lo que ha derivado en un escrutinio público interminable y constante".

      La gira tiene previsto concluir en Londres el 1 de septiembre.

      Grande alcanzó la fama como artista infantil en Nickelodeon antes de lanzar su álbum debut, "Yours Truly", en 2013. Ha ganado tres premios Grammy y fue nominada al Oscar como actriz de reparto por la adaptación cinematográfica del musical "Wicked".

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