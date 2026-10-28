Jenna Ortega pausará su carrera en televisión tras finalizar "Wednesday"

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La actriz Jenna Ortega, reconocida por su papel de Merlina Addams en la serie "Wednesday" de Netflix, ha declarado su intención de hacer una pausa en su carrera televisiva tras la conclusión de dicho proyecto. Durante una entrevista en el podcast "Klara and the Sun", Ortega expresó que desea explorar nuevas oportunidades y se mostró en desacuerdo con la idea de permanecer conectada a una franquicia por un periodo prolongado. La intérprete indicó que no ha tenido conversaciones sobre participar en otros universos cinematográficos y anticipó que, al finalizar el rodaje de "Wednesday", podría alejarse temporalmente de la televisión para dedicarse a otros proyectos que ha considerado relevantes.

Desde su infancia, Ortega ha participado en diversas producciones televisivas, incluidas "Stuck in the Middle" de Disney y "Jane the Virgin". Recordó que, en sus inicios en "Wednesday", experimentó dudas sobre su actuación y destacó la timidez del director Tim Burton, lo que dificultó una comunicación fluida entre ambos durante el rodaje. "Me enviaron uno o dos episodios para ver antes del lanzamiento y no pude soportar los primeros cinco. No me gusta verme en pantalla, estaba mortificada", comentó la actriz sobre su experiencia.

Recientemente, Ortega completó el rodaje de la tercera temporada de "Wednesday", que dio inicio en febrero y concluyó en septiembre. Esta temporada contará con la participación de Winona Ryder, famosa por su actuación en "Beetlejuice", y se espera que los estrenos estén disponibles en Netflix en 2027. Aún no se han ofrecido detalles acerca de una posible cuarta entrega de la serie.

Simultáneamente, la actriz se prepara para el estreno de "Klara and the Sun", una película de ciencia ficción distópica dirigida por Taika Waititi y basada en la novela homónima de Kazuo Ishiguro, publicada en 2021. En esta producción, Ortega interpreta a Klara, un androide que desarrolla una amistad con Josie, una adolescente enferma, en un mundo caracterizado por la influencia de la ingeniería genética en las oportunidades de ascenso social y una marcada división de clases.

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A pesar de la expectativa por su estreno, la película ha recibido críticas negativas, con una calificación de 27% en Rotten Tomatoes, donde algunos reseñadores han señalado que la adaptación no logra capturar la sutileza de la novela original, además de criticar el uso de humor superficial y un exceso de sentimentalismo. "Klara and the Sun" está programada para llegar a los cines mexicanos el 5 de noviembre.