Muere actriz de "Beverly Hills, 90210"

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La actriz Kimmarie Johnson, conocida por sus participaciones en la serie "Beverly Hills, 90210" y la película "Dude, Where's My Car?", murió a los 50 años tras sufrir complicaciones cardíacas. La intérprete falleció el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Los Ángeles, luego de que su corazón dejara de latir, según informó TMZ.

Detalles confirmados sobre el incidente cardíaco

Rhonda Scott, sobrina de la actriz, contó al medio que Kimmarie sufrió un incidente cardíaco el pasado 27 de octubre en su casa, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital Cedars-Sinai. Una vez ahí, los médicos le diagnosticaron un aneurisma cardíaco. La familia confirmó que murió en paz después de enfrentar las complicaciones.

Trayectoria y legado profesional de Kimmarie Johnson

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Kimmarie Johnson comenzó su carrera como actriz en 1998, cuando obtuvo un papel en la serie "Beverly Hills, 90210", donde interpretó a Jane en uno de sus episodios. Posteriormente, participó en "V.I.P.", producción televisiva protagonizada por Pamela Anderson, en la que dio vida a una modelo.

Uno de sus trabajos más recordados llegó en el año 2000, cuando apareció en la comedia "Dude, Where's My Car?", protagonizada por Ashton Kutcher y Jennifer Garner; en la cinta interpretó a una de las chicas con traje espacial, conocida como Jumpsuit Chick, personaje que formó parte de la historia de la película.

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones independientes como "Break A Leg", "Gang Warz", "Spanish Fly", "Shadow Fury" y "The Summer of Massacre", además de otros proyectos cinematográficos que marcaron su carrera en Hollywood.

Kimmarie Johnson también destacó en el modelaje y los certámenes de belleza. Nacida como Kim Marie Johnson el 8 de abril de 1976 en Pittsburgh, Pensilvania, ganó el concurso Miss Pennsylvania USA y representó a su estado en Miss USA 1993, donde consiguió un lugar entre las cinco finalistas.

Su carrera como modelo la llevó a trabajar con reconocidas firmas como Vidal Sassoon y Oscar de la Renta. En 1996 se mudó a Los Ángeles para continuar desarrollándose profesionalmente y estudió comedia en "The Groundlings", escuela de formación artística por la que han pasado diversas figuras del entretenimiento.

Además de la actuación y el modelaje, Johnson incursionó en el ámbito empresarial. En 2011 fundó SkinGlow by Kimmarie, compañía dedicada a la consultoría y comercialización de productos para el cuidado de la piel, incluidos cosméticos y artículos orgánicos.

También trabajó como productora ejecutiva en proyectos independientes, entre ellos la película "The Last Eve" y la serie animada "Kimchi Warrior", ampliando su trayectoria más allá de la pantalla como actriz.