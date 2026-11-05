Bobby Pulido logra triunfo político en EU tras carrera musical

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Hoy el nombre de Bobby Pulido es conocido por su triunfo en la política de EU, pero quienes no lo tenían en el radar, deben saber que es un referente en el mundo del regional mexicano, ya que su aparición en 1995 vino a revolucionar el género y a arrancar uno que otro suspiro entre sus fans.

Bobby Pulido y su impacto en la música regional mexicano

Cuando en la radio la cumbia, la música norteña y de banda conquistaban los escenarios, una canción le cambió el ritmo a los bailes populares, se trataba de "Desvelado", su carta de presentación en México.

Su carisma, atractivo físico y las letras de sus canciones, que hablan de amor y desamor, le dieron la fama de galán, por lo que sus seguidoras le pusieron el sobrenombre de "Golden Boy". Incluso, en su momento se habló de un posible romance entre él y la recién fallecida Selena Quintanilla, algo que tiempo después Pulido desmentiría.

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Influencia del Tex Mex en la carrera de Bobby Pulido

Fue precisamente el Tex Mex el que lo convirtió en uno de los consentidos de los mexicanos, sobre todo en la frontera, donde se fusionaron los sonidos de ambas culturas.

La historia de este género se remonta a mediados del siglo XIX, con la migración de alemanes, polacos y checos a Texas y el norte de México, hasta donde llevaron el vals y la polka; sonidos que después adoptaría la música popular.

Pero fue hasta la década de los 50 cuando el Tex Mex comenzó a cobrar relevancia en la comunidad latina, ya que fusionó el norteño con el rock and roll y la música country, además de combinar letras en español e inglés.

Su verdadero auge llegó hasta finales de los 80, cuando artistas como Selena y Los Dinos, La Mafia y Vagón Chicano vinieron a darle visibilidad a los anhelos y emociones de todos los paisanos que hacían su vida en otro país; y fue aquí donde Bobby Pulido encontró su lugar.

A lo largo de tres décadas Bobby representó orgullosamente el Tex Mex, no sólo en México sino en toda América, con temas como "Se murió de amor", "Ojalá te animes" y "Ayer y hoy", que se encuentran dentro de los 17 álbumes que componen su discografía, y que le valieron dos Latin Grammy.