Muere ancianito al incendiarse su vivienda

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CIUDAD VALLES.- Un hombre de 85 años de edad perdió la vida, luego de quedar atrapado en el interior de su vivienda, la cual fue consumida por un incendio, en la colonia Doctor Márquez.

La víctima fue identificada como José Guadalupe Mora, quien vivía solo en una humilde casa construida con madera y láminas, ubicada sobre la calle Noria Florida, cerca de la calle Aztecas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas de este miércoles, cuando por causas que todavía no han sido esclarecidas comenzó a incendiarse el inmueble. Debido a los materiales con los que estaba construido, las llamas se propagaron rápidamente y envolvieron la vivienda.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el adulto mayor se dedicaba a la recolección y venta de materiales reciclables, actividad que realizaba para obtener ingresos y subsistir.

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Familiares del fallecido comentaron que no era la primera vez que se registraba un incendio en ese domicilio, pues anteriormente había sufrido al menos tres siniestros, presuntamente relacionados con la quema de cableado para extraer cobre y otras actividades similares.

Por ese motivo, no se descarta que alguna de estas prácticas pudiera haber originado nuevamente el fuego, aunque dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Cuando los vecinos se percataron de que la vivienda estaba envuelta en llamas, solicitaron auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1; sin embargo, para entonces el fuego ya había avanzado considerablemente y el octogenario no logró salir para ponerse a salvo.

Minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para sofocar el incendio y evitar que se extendiera hacia propiedades cercanas.

Una vez controlada la emergencia, los bomberos comenzaron a remover los escombros y, entre los restos de la vivienda, localizaron el cuerpo sin vida del adulto mayor, quien había sufrido quemaduras mortales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el lugar para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para los procedimientos de ley. De manera preliminar, el fallecimiento fue considerado accidental, aunque las autoridades deberán determinar las circunstancias que originaron el incendio.